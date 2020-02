La famille d’Amath Dansokho…reconnaissante envers Macky

Le décret présidentiel est tombé, hier. Le lycée de Ouakham, situé dans la Commune du même nom (Dép. Dakar) porte, désormais, le nom d’Amath Dansokho, défunt Secrétaire Général du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT). Cette nouvelle est très bien accueillie par certains proches parents de l’ancien Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat. A en croire El Hadji Diamé Dansokho, neveu de l’ex-numéro 1 des travaillistes sénégalais : « C’est de gaieté de cœur que nous avons accueilli cette mesure de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Il vient d’honorer, encore, Amath Dansokho, mais aussi toute sa famille politique et biologique, voire tous les démocrates et autres défenseurs des masses laborieuses.

Nous le remercions très profondément pour cette marque d’estime et de considération», a réagi le leader du mouvement « Alliance Macky Encore 2019 » (AME/2019). Le natif de Diallocto (Tambacounda), d’inviter : «Nous, nous sommes de la mouvance présidentielle. Nous avons toujours travaillé pour le triomphe de la cause du Président Macky. En parrainant le lycée de Ouakam du nom d’Amath Dansokho, le Chef de l’Etat montre, encore une fois, son désir d’inscrire dans les annales de l’histoire d’illustres figures du pays. Cela va nous aiguillonner davantage dans notre engagement à le soutenir pour la réussite de toutes ses entreprises du futur. Nous faisons le serment de rester à ses côtés. Nous serons ses sentinelles partout où le besoin se fera sentir», a dit M.Dansokho, le cœur plein d’émotion.