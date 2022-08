La famille de Macky relance son 3ème mandat…le début du chaos

Ce n’est pas un DG ou un homme ordinaire qui parle de la possibilité de Macky de briguer un second mandat de 5 ans. Mais c’est bel et bien un ministre de la République et proche parent de la famille présidentielle qui l’évoque. Dans une vidéo rendue publique, Mansour Faye, beau-frère du Président confirme que Macky Sall est à son 1er mandat de 5 ans depuis 2019. Lui ouvrant ainsi la possibilité de briguer un second mandat de 5 ans dès 2024. Des propos qui risquent de creuser le fossé entre le Président Macky Sall et son peuple…

Diantre, pourquoi certains qui sont pourtant des membres de la famille présidentielle ne trouvent-ils pas parfois l’occasion de fermer la bouche ? Le silence est d’or. Mais certains membres de la famille présidentielle l’oublient souvent. Qui a sonné à Mansour Faye pour qu’il se répande dans cette vidéo ci-dessous rendue publique afin d’évoquer la possibilité pour le Chef de l’Etat de briguer un 3ème mandat en 2024 ?