La fille de Biya explique pourquoi elle reste loin du Cameroun

Brenda Biya la fille du couple présidentiel camerounais a récemment fait une sortie via sa page facebook Brenda Biya Officiel, où elle explique pourquoi elle a pris la décision de rester loin du Cameroun.

A en croire la fille de Paul et Chantal Biya, elle a décidé de vivre loin du Cameroun parce qu’elle a été traitée comme un paria, une souillure, et de ce fait mise à l’écart de ses proches. Brenda Biya explique que sa mise à l’écart a eu pour conséquence le traumatisme dont elle a été victime.

«Et c’est pourquoi j’ai décidé de rester loin du Cameroun un certain temps. J’ai été traumatisée, j’ai fait un paria pour avoir une maladie. J’aime mon pays, ne vous méprenez pas. Mais c’est la raison principale pour laquelle je ne peux pas me mettre derrière la mentalité que les gens ont là..»

L’on se souvient que Brenda pendant un certain temps avait été contrainte de rester sur place et interdite de se déplacer en raison de ses frasques à répétition. Qui ne se souvient pas de cette vidéo postée sur les réseaux sociaux où Brenda Biya montrait aux yeux du monde qu’elle se livrait à la toxicomanie? Pour ses proches, ce genre de dérapage ternit l’image du couple présidentiel, et laisse voir que l’éducation de la jeune Brenda aurait été un tout petit peu ratée.