La FSF étale une batterie de mesure pour la reprise des compétitions

I- Examen et adoption du PV N°0006/19-20/FSF/CE de la réunion du 05/11/2020

II- Préparatifs du démarrage de la saison 2020-2021 à la date du 02 janvier 2021

III- Compétitions internationales:

1- Evaluation du tournoi UFOA U20 qualificatif à la CAN U20,

2- Préparation du tournoi UFOA U17 qualificatif à la CANU17,

3- Mise en place du Comité Local d’Organisation de la CAN de Beach Soccer

3- Evaluation des précédentes et préparations des prochaines journées des compétitions interclubs de la CAF

IV- Suivi de la candidature du Président de la FSF aux élections de la Présidence de la CAF

V- Attelages des équipes nationales et suivi des mesures de réorganisation et de rémunération du management technique des équipes nationales

VI- Evaluation de l’appui financier aux acteurs du football sénégalais dans le cadre du plan de relance post COVID-19 des activités de la FSF

VII- Suivi du programme FIFA Forward et des projets de la FSF

DECISIONS

1- Abordant la reprise des différents championnats nationaux de football professionnel et amateur, suite à l’aval des autorités étatiques, le Comité exécutif a fixé lé démarrage à la date du 02 janvier 2021 dans des conditions sanitaires encadrées et responsables: huis clos, respect strict des mesures barrières (port de masque obligatoire, respect de la distanciation physique, lavage des mais, utilisation de thermo flash et de gel antiseptique, etc.) édictées par les autorités étatiques et application du protocole médical de la FSF.

a- Le Comité Exécutif décide par ailleurs d’intégrer dans le code disciplinaire et dans les règlements des différentes compétitions de la Fédération Sénégalaise de Football des dispositions sous forme d’annexes contre tout acteur ou officiel contrevenant au non respect des mesures édictées.

Une cellule fédérale de suivi et d’évaluation de l’application des mesures est mise en place par le Comité Exécutif sous la coordination du Président de la Commission Médicale, assisté par les représentants des commissions d’organisation, de sécurité, et de football féminin, ainsi que ceux de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP), de la Ligue de Football Amateur (LFA) et du du Secrétariat Général de la Fédération Sénégalaise de Football.

Cette cellule, qui pourra s’adjoindre les compétences de toutes personnes ressources en cas de besoin, sera dupliquée au niveau régional et placé sous l’autorité des Présidents de ligues.

b- Outre les officiels de match et les membres de l’organisation dont le nombre est fixé à 15 personnes au maximum, chaque équipe a droit à une délégation composée de 30 personnes au maximum.

c- Les journalistes sont autorisés dans la limites de 15 personnes par match sur présentation de l’accréditation délivrée par l’autorité organisatrice et en relation avec l’ANPS.

d- A titre dérogatoire, il est autorisé aux clubs qui le souhaitent de jouer leurs matchs aux Stade Mamadou Salif NDIAYE et Ibrahima NDIAYE Chita de Toubab DIALAW pour un meilleur respect du protocole sanitaire.

2- Pour le déroulement du championnat U17, le Comité Exécutif a instruit le Secrétariat Général d’envoyer un courrier aux Présidents de Ligues Régionales pour recueillir l’engagement des clubs intéressés.

3- Le Comité Exécutif décide de lancer la saison promotionnelle de Futsal pour la saison 2020-2021 dans sept (7) régions: Dakar, Saint-Louis, Thiès, Fatick, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor et Kolda.

4- Après examen des rapports du tournoi UFOA U20 marqué par la perte de la finale et la non qualification de l’équipe à la CAN 2021, le Comité Exécutif rappelle au Directeur Technique National la nécessité de se conformer aux règles de gestion des petites catégories en privilégiant la gestion des joueurs issus des catégories inférieures des équipes nationales.

Il est également demandé au Directeur Technique National de soumettre les nouvelles propositions d’attelages des encadrements techniques et médicales des équipes nationales à la prochaine réunion du Comité Exécutif.

5- Le Comité Exécutif prend acte du report du tournoi U17 qui devrait démarrer à partir du 11 décembre 2020 en Sierra-Léone et confirme la disponibilité du Sénégal à l’accueillir si besoin est.

6- Le Sénégal étant désigné pour organiser la prochaine CAN de Beach Soccer, le Comité Exécutif a mis en place un Comité Fédéral d’Organisation présidé par le Président de la Commission du Football Spécifique, Monsieur Omar Gueye NDIAYE.

Un arrêté ministériel sera publié pour fixer la composition et les missions du Comité Local d’Organisation qui sera dirigée par le Ministre des Sports ou son représentant.

7- Abordant l’évaluation des précédentes journées interclubs de la CAF, le Comité Exécutif a félicité les deux clubs représentants de la Fédération Sénégalaise de Football pour leur qualification au deuxième tour préliminaire.

Et pour la préparation des prochaines journées, le Comité Exécutif s’engage à renouveler son soutien aux clubs concernés. Il demande aussi au Secrétariat Général d’anticiper sur les dispositions à prendre pour le déplacement et l’accueil des officiels.

8- Dans le cadre du plan de relance post COVID-19, la Fédération Sénégalaise de Football, après avoir déjà versé une subvention globale de 1.341.491.000 F aux clubs et acteurs éligibles, demande au Secrétariat Général de prendre les dispositions nécessaires pour la régularisation de la situation des 28 clubs régionaux et d’un club de Beach Soccer qui n’ont pas encore reçu leur appui sur la deuxième phase du plan de relance post COVID-19 à cause de manquements administratifs (dossiers incomplets).