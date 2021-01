La guerre des artistes…You, Fou malade et Awadi contre Idrissa Diop, Guissé et Pape et Cheikh

OMART – Saywi contre Youssou Ndour – Ngoné Ndour : C’est la guerre totale

C’est la guerre totale dans le monde de la culture. Et comme toujours, c’est l’argent la source de cette guerre entre acteurs du monde la culture. La crise liée à la covid-19 frappe durement le monde de la culture. Plusieurs acteurs du monde de la culture ne comptent actuellement que sur leurs droits que leur verse la Société du droit d’auteurs et des droits voisins (SODAV) pour survivre dans ce contexte de crise où il leur est interdit de produire des spectacles pour éviter toutes formes de rassemblement.

Et c’est justement la SODAV qui est devenue aujourd’hui la cible d’une partie des acteurs culturels. Ces derniers s’en prennent à Youssou Ndour et à sa sœur Ngoné Ndour. Youssou Ndour est violemment attaqué par ceux-ci qui l’accusent de faire main basse des ressources de la SODAV avec la complicité de sa sœur Ngoné Ndour qu’il a fait nommer Présidente du Conseil d’administration de cette institution, profitant de son rang d’alors de ministre de la Culture et du Tourisme et de proche du Chef de l’Etat Macky Sall.

Deux camps se livrent actuellement une guerre sans merci. L’Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (OMART).et SAYWI (le fagot) ont ainsi déterré la hache de guerre et s’engagent à livrer le combat contre Youssou Ndour et Ngoné Ndour pour un partage équitable de leurs droits et la répartition des aides de l’état aux ayants droit.

L’OMART de Abdoulaye Mamadou Guissé qui revendique plus de 10 000 adhérents avec des célébrités comme Rouba Seye (Mbettel), Pape Djiby Ba, Amadou lamine Sall (poète et héritier littéraire de Senghor) et SAYWYde Idrissa Diop qui déclare regrouper en son sein des milliers de membres dont des célébrités, du théâtre comme Lamine Ndiaye, Ndèye, Mour Ndiaye, Yakhara Ndiaye, de la musique avec des artistes comme Yoro Ndiaye, Fallou Dieng, Pape et Cheikh, Ass Djiby Mbaye, Baba Ndiaye, Jules Guèye. Ces milliers d’artistes ne sont plus en odeur de sainteté à la SODAV.

Ils accusent cette société de mal répartir leurs droits d’auteur et les aides de l’Etat. Et c’est Ngoné Ndour la PCA de la SODAV qui se trouve être leur première cible. Mais cette dernière peut compter toutefois sur les soutiens de son frère Youssou Ndour, et d’autres artistes comme Fou malade, Vieux Mack Faye, Aziz Dieng, Abdoulaye Koundoul, Didier Awadi, Lord Alajiman.

La guerre que se livrent les deux camps opposés, est en train de prendre cependant des proportions incontrôlables. Il y a même des révélations sur la mainmise du ROI du Mbalakh sur la SODAV, le Monument de la Renaissance, le Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose. D’ailleurs, le Président de l’OMART Abdoulaye Mamadou Guissé, sur les plateaux de la 2STV, vient de s’en prendre virulemment à Youssou Ndour. Pendant plusieurs minutes, il dévoile l’omniprésence de Youssou Ndour dans la gestion de la SODAV.

Personne n’avait imaginé au début, que cette guerre pouvait atteindre une telle proportion. Tant, les dérapages deviennent nombreux.

Ce sont les autorités qui se trouvent elles-mêmes interpellées et qui doivent mettre fin à cette guerre avant que les choses ne dégénèrent totalement. Le ministère de la Culture doit appeler toutes les parties concernées, et rappeler fermement à chacune, ce que sont ses droits et devoirs.

La rédaction de Xibaaru