La laïcité française : une vraie hypocrisie

Dans les lignes qui suivent, je voudrais examiner avec une attention profonde et particulière cette laïcité française à géométrie variable qui a suscité une levée de boucliers en France et partout dans le monde de par son caractère arbitraire, sélectif et exclusif. N’étant pas français, je tiens à m’inscrire dans la tradition sartrienne de l’intellectuel : « L’intellectuel est celui qui s’intéresse à ce qui ne le regarde pas ».

L’homme est naturellement un être libre qui a besoin de toute son existence des moments d’épanouissement conformément à ses centres d’intérêt et de donner forme à ses convictions sans subir une force extérieure. C’est cette liberté que le principe de la laïcité est venu consacrer et renforcer notamment dans les lois de 1905 qui posent une séparation stricte entre l’Etat et le Clergé. Ainsi, tout citoyen dans un laïc et républicain est libre de croire ou de ne pas croire. C’est la liberté pour chacun, s’il le souhaite, de pratiquer la religion de son choix conforme à ses convictions dans le respect de celui des autres et dans le respect des lois de la République. C’est pourquoi cohabitent dans une République des athées, des chrétiens et des musulmans.

Vous comprendrez aisément dans une République que l’Etat n’est ni religieux ni contre la religion mais il est areligieux. Son rôle est justement le maintien de la cohésion du groupe ainsi que leur survie en ayant un traitement équitable à leur égard. Voilà pourquoi M. Macron vous me permettrez de vous rappeler encore cette belle citation de Jean Jaurès qui dit : « La République, c’est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance, à avoir sa part de souveraineté et le courage de chercher la vérité et de la dire ».

Votre vision de la laïcité M. Emmanuel Macron est tronquée et sélective car n’ayant qu’un seul objectif : combattre l’islam sous toutes ses formes.

En quoi porter le hijab est-il une atteinte à la liberté d’autrui ?

Pourquoi chez vous le substantif « Terroriste » n’est applicable qu’aux musulmans ?

Pourquoi votre Ministre de l’intérieur Gérard Darmanin est-il prompt à fermer des mosquées et trop conciliant lorsqu’il s’agit de Génération Identitaire ?

Pourquoi tailler des lois spécialement pour les musulmans ?

Pourquoi interdire la polygamie dans la mesure où c’est une pratique qui n’heurte pas la conscience ?

Pourquoi vouloir réformer l’Islam en France si l’on sait que l’Etat doit garder une certaine neutralité ?

Je demeure fondamentalement convaincu que ces pratiques malsaines et moyenâgeuses, cette politique de stigmatisation et de bricolage à vue pour ramasser honteusement les voix de l’extrême droite n’ont pas leur place dans la République. Comme Dominique de Villepin l’a si bien dit : « Notre identité, c’est notre conscience aiguë de la nécessité de construire une communauté où chaque vie compte »