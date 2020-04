Touba : la leçon de Serigne Mountakha aux journalistes

Dans un brin d’humour, le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, s’est adressé aux journalistes venus cueillir sa déclaration. Fidèle à son habitude, c’est dans un discours entrecoupé par les éclats de rire, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a demandé aux journalistes de choisir la vérité plutôt que le mensonge. Tel un professeur d’université dans un amphithéâtre en face de ses étudiants, le guide religieux demande aux journalistes de redoubler d’efforts et de professionnalisme dans l’exercice de leur métier. Toujours dans son style où Dieu Le Tout-puissant occupe une bonne place, Serigne Mountakha dira que les écrits et les paroles des journalistes doivent toujours se pencher du côté de la vérité absolue et rien que la vérité et de se détourner des calomnies et les mensonges. Démontrant son humanisme, le Khalife Général dira qu’il est un fils d’Adam comme tout le monde et que seul Dieu est au-dessus de tout avant de terminer pour recommander aux journalistes de redoubler d’efforts dans le travail.

A noter que le Khalife Général des Mourides faisait ce discours à l’occasion de sa déclaration d’avant Ramadan où la solidarité et l’entraide envers les talibés font partie de ses recommandations.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn