La maman tombe amoureuse de son fils…il ressemble trop à son défunt père

« Ma mère dit que je lui rappelle mon défunt père alors elle couche avec moi depuis que j’ai 14 ans »

Je suis un jeune universitaire de 20 ans. J’ai grandi avec ma mère, je ne sais pas qui est mon père. Maman a dit qu’il était mort un an après ma naissance et qu’elle n’avait pu aimer personne d’autre jusqu’à ce jour.

Elle a aussi dit que je lui rappelais mon père. Ma mère a actuellement 42 ans. Ma mère me forçait à avoir des relations s3xuelles avec elle quand j’avais 14 ans. Elle ne m’a pas laissé aller dans un internat à cause de ça. À un moment donné, j’ai commencé à l’apprécier aussi. Nous avons fait l’amour presque tous les soirs. Cela a commencé à m’affecter sur le plan scolaire parce que je dormais très peu la nuit. Je me suis plains à un moment mais quand je l’ai fait, elle m’a trouvé un professeur au lieu de mettre fin à l’inceste.

Cela fait plus de 7 ans que nous avons commencé à avoir des relations sexuelles. Je suis actuellement sur le campus mais je rentre chez moi presque tous les jours à cause d’elle. Je n’ai pas vraiment réussi à me trouver une petite amie parce que j’ai l’impression d’aimer davantage ma mère. J’ai essayé d’avoir une copine mais j’abandonne toujours et reviens vers maman. J’ai lu des choses sur des gens qui ont des relations avec leurs parents et ça me fait mal mais je ne peux pas m’empêcher de vouloir maman. Personne ne me comprend vraiment.

Je n’ai parlé à personne de ma liaison avec maman, mais je sens que je pourrai arrêter les choses avec elle quand je trouverai quelqu’un à qui en parler. Je souhaite avoir de belles relations comme mes amis mais, je finis par ne donner aucune attention ou affection à la fille. J’ai besoin d’aide, je ne veux pas finir comme les gens dans les histoires que j’ai lues. Lire la suite ici