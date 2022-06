La manif de Yewwi…loin des 200.000 manifestants (des images vues du ciel)

La manifestation de l’opposition dite radicale, Yewwi Askan Wi, a eu lieu hier mercredi sur la place de la Nation (ex Place de l’Obélisque) à Colobane. Les militants de l’Inter coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal de toutes les localités du pays ont afflué vers Dakar pour dénoncer l’irrecevabilité de leur liste Nationale des titulaires dirigée par Ousmane Sonko mais aussi pour engager un combat contre un « troisième » mandat de Macky Sall…Foule, il y’avait mais très loin des 200.000 manifestants escomptés par Ousmane sonko.

Face à la presse lundi 23 mai à Ziguinchor, Ousmane Sonko a invité les Sénégalais à une mobilisation de 200.000 personnes pour faire face au régime du Président Macky Sall qui veut les éliminer de la course aux législatives. Le leader de Pastef, qui a assumé son appel à l’insurrection, avait en outre menacé d’amener les gens massivement au Palais pour déloger le Président Macky Sall. Et Sonko et ses alliés avaient appelé à un vaste rassemblement à la place de la Nation pour faire une démonstration de force…Les militants et sympathisants sont venus de toutes les régions du Sénégal.

L’ex place de l’Obélisque était pleine de monde mais seulement la place triangulaire. Aux alentours, les populations vaquaient à leurs occupations. Le marché de Colobane, comme à l’accoutumée, vibrait au rythme des vendeurs à la criée et des marchandages des clients à un mois de la Tabaski. Une vidéo (ci-dessous) montre clairement que la manifestation de l’inter coalition yewwi-Wallu n’avait aucune incidence sur les activités des populations aux alentours. Une preuve que la manif a fait foule mais uniquement sur le triangle de la Place de la nation…Très loin des 200.000 manifestants de Sonko…

Xibaaru va au-delà des images de la périphérie de la Place de la Nation et vous emmène très haut dans le ciel pour vous montrer la réalité sur la manifestation proprement dit. Des images vues du ciel, montre une place de la nation noire de monde. Le triangle que constitue cette place était noir de monde. Mais les allées de centenaires qui vont vers la RTS et l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba qui va vers le marché HLM étaient vides. Et pourtant Me Abdoulaye Wade, avait à lui seul, rempli de la Place de Nation à la RTS.

Si tous les militants de L’inter coalition Yewwi-Wallu qui ont afflué de toutes les régions du Sénégal tiennent sur le triangle de la Place des Nations, alors cette opposition ne représente pas grand-chose dans le pays. Les militants ont quitté les 14 régions du Sénégal et n’ont pu tenir que sur une portion triangulaire de Colobane. Les internautes se sont lâchés sur cette inter coalition qui n’a pas assez mobilisé comme elle le souhaitait…

Cette manifestation de Sonko et Yewwi pour empêcher la ténue d’élections Législatives si la liste majoritaire des titulaires de leur coalition n’est pas réhabilitée de gré ou de force selon leur dire, n’a pas eu l’effet escompté. Selon plusieurs analystes, « certaines presses qui n’ont pas les images réelles et qui se limitent au triangle de la Place de la Nation, vont se circoncire sur les centaines de militants pour faire peur aux Sénégalais. Mais qu’ils scrutent ces images prises par un drone pour évaluer le poids réel des coalitions réunies, Yewwi Aska Wi de Sonko et Wallu Sénégal de Karim Wade… »

Peut-on dire que Sonko et ses coalitions alliés ont -ils raté le pari de la mobilisation ? les leaders de Yewwi ont accusé le Général Moussa Fall de bloquer les militants des régions qui voulaient rejoindre la Place de la Nation (voir communiqué ci-dessous)…

Mais du côté des forces de défense et de sécurité, ce sont plusieurs lieutenants de chefs rebelles du MFDC qui ont été arrêtés. Près de 31 rebelles sont en garde à vue à la Légion de gendarmerie de Mbao…Sonko ne fait-il pas l’amalgame entre rebelles et militants ?

La rédaction de Xibaaru