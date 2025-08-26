La montée en puissance d’Abass Fall…l’art de la revanche politique à Dakar

L’élection d’Abass Fall au poste de Maire de Dakar le lundi 25 août 2025, marque un tournant spectaculaire dans l’histoire politique de la capitale sénégalaise. Cette victoire n’est pas seulement une élection, mais le dénouement d’une lutte acharnée, une revanche politique magistralement orchestrée après son éviction en tant que premier adjoint en août 2023. Son retour au pouvoir est perçu par beaucoup comme une justice divine, un rappel que le pouvoir est éphémère et que l’injustice, tôt ou tard, trouve sa réparation.

Le parcours d’Abass Fall est un exemple éloquent de la résilience politique. Deux ans après avoir été écarté de son poste par Barthélemy Dias, il a su transformer l’adversité en une force motrice. Son éviction, initialement vue comme un revers, a galvanisé les membres de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) et a renforcé sa détermination. Le récit de sa déchéance et de sa rédemption a résonné auprès des électeurs, qui y ont vu le symbole d’un combat contre l’injustice et la trahison. Il n’a pas laissé le sort le consumer, il a plutôt attendu le moment propice pour frapper, prouvant que le destin, s’il ne prévient pas, sait répondre.

L’élection d’Abass Fall est également la victoire de Pastef. Il est important de rappeler que la coalition Yewwi Askanwi avait remporté la capitale sénégalaise en 2022, et cette victoire rétablit l’équilibre. Aux yeux de Waly Diouf Bodiang, cette élection est une « récupération par PASTEF d’un poste indûment octroyé à un traître ». Cette déclaration témoigne de l’esprit de revanche et de la combativité qui animent le parti. Le succès d’Abass Fall renforce non seulement sa position, mais également celle de Pastef, qui consolide ainsi son emprise sur l’une des villes les plus importantes du pays.

Cette victoire ne s’est pas faite sans heurts. La politique à Dakar, comme partout ailleurs, est un jeu d’échecs complexe, où la « Real politique » prime sur les idéaux. La bataille pour la mairie a été un champ de manœuvres, de négociations secrètes et d’alliances fragiles. Le renversement de Barthélemy Dias, qui a été un acteur majeur de la scène politique dakaroise, démontre qu’aucune position n’est acquise et que le pouvoir, même bien établi, peut s’effriter rapidement.

Maintenant que la victoire est célébrée, Abass Fall est confronté à des défis colossaux. Il hérite d’une capitale complexe, avec des problèmes urbains chroniques tels que la gestion des déchets, les inondations, l’assainissement, les transports publics et l’aménagement urbain. Les attentes sont immenses, et la pression de produire des résultats est palpable. La population dakaroise attend des solutions concrètes et non des promesses vaines.

La leçon de sa propre victoire est que le pouvoir est éphémère. Abass Fall doit se rappeler que, tout comme il a délogé son prédécesseur, il pourrait lui aussi être délogé s’il ne parvient pas à répondre aux attentes de la population. Les prochaines élections municipales, qui se tiendront dans quelques années, seront un test décisif de sa capacité à gouverner et à transformer sa victoire politique en succès administratif et social.

Pour réussir, Abass Fall doit se concentrer sur une gouvernance transparente et efficace. Il doit s’entourer d’une équipe compétente et dévouée, capable de mettre en œuvre des projets ambitieux et durables. Il ne doit pas se laisser distraire par les querelles politiques passées, mais plutôt se concentrer sur l’avenir de Dakar. Sa revanche est complète, mais le travail ne fait que commencer.

L’ascension d’Abass Fall est une fable politique moderne sur la persévérance et le destin. Elle nous rappelle que le mal « revient toujours frapper à la porte de celui qui l’a semé ». Mais au-delà de la revanche, son élection pose la question cruciale de la gouvernance future de Dakar. Son vrai défi ne sera pas de prendre le pouvoir, mais de le conserver en prouvant qu’il est capable de faire le bien pour tous les habitants de la ville.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn