Un an après son arrestation…le fondateur de Telegram revient sur cet épisode

Il a beau avoir obtenu un allégement de son contrôle judiciaire avant l’été, Pavel Durov l’a toujours mauvaise. Le fondateur du réseau social Telegram avait été arrêté il y a un an à sa descente d’avion et mis en examen. La justice française l’accuse notamment de faits de criminalité organisée, estimant qu’il n’agit pas assez contre la diffusion de contenus criminels sur sa messagerie cryptée.

Un an après cette arrestation, l’entrepreneur naturalisé français en 2021 a ouvertement critiqué l’enquête le visant, qui selon lui « peine toujours à établir une quelconque irrégularité ». Il se montre même très offensif dans sa communication : « il y a un an, la police française m’a placé en garde à vue pendant quatre jours parce que certaines personnes dont je n’avais jamais entendu parler utilisaient Telegram pour commettre des infractions », a lancé le richissime entrepreneur de 40 ans. Avant d’ajouter : « une chose est sûre, toutefois : nous continuerons de nous battre. Et nous gagnerons ».

Selon lui, les pratiques de modération de Telegram « sont conformes aux normes du secteur ». Il accuse même la police française d’être elle-même responsable des erreurs. Elle « n’adressait aucune de ses demandes à Telegram via la procédure légale requise », qui lui vaut ses poursuites en France. « Elle aurait pu connaître la procédure à suivre simplement en la cherchant sur Google ou en posant la question », a ironisé Pavel Durov, un brin moqueur.

Source : 20 minutes avec AFP