Une femme dans le coma après avoir été frappée…par son compagnon

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi impasse Capitaine-Louis-du-Cheyron à La Teste-de-Buch, en Gironde.

Un couple rentrait de soirée lorsque, arrivé devant son domicile, une violente dispute a éclaté.

La femme, âgée de 44 ans, a giflé son compagnon en sortant de leur voiture.

L’homme a répliqué en lui assénant un violent coup de poing.

La victime s’est effondrée sur le bitume et a perdu connaissance. La quadragénaire a été transportée à l’hôpital où elle se trouve toujours dans le coma.

Son concubin a tenté de faire croire qu’il s’agissait d’un accident.

Sauf qu’une adolescente de 17 ans, amie de la fille de l’agresseur, a été témoin de la scène. Elle s’est présentée au commissariat vendredi et raconté ce qu’il s’était passé.

Le suspect, déjà connu des services de police pour violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.

Source : F D