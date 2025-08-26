People

Une femme dans le coma après avoir été frappée…par son compagnon

Par Niakaar
0

Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi impasse Capitaine-Louis-du-Cheyron à La Teste-de-Buch, en Gironde.

Un couple rentrait de soirée lorsque, arrivé devant son domicile, une violente dispute a éclaté.

La femme, âgée de 44 ans, a giflé son compagnon en sortant de leur voiture.

L’homme a répliqué en lui assénant un violent coup de poing.

La victime s’est effondrée sur le bitume et a perdu connaissance. La quadragénaire a été transportée à l’hôpital où elle se trouve toujours dans le coma.

Son concubin a tenté de faire croire qu’il s’agissait d’un accident.

Sauf qu’une adolescente de 17 ans, amie de la fille de l’agresseur, a été témoin de la scène. Elle s’est présentée au commissariat vendredi et raconté ce qu’il s’était passé.

Le suspect, déjà connu des services de police pour violences conjugales, a été interpellé et placé en garde à vue.

 

Source : F D

laissez un commentaire
where to buy viagra buy generic 100mg viagra online
buy amoxicillin online can you buy amoxicillin over the counter
buy ivermectin online buy ivermectin for humans
viagra before and after photos how long does viagra last
buy viagra online where can i buy viagra