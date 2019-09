La Maison d’arrêt et de Correction (MAC) de Kolda est surpeuplée. Sur 250 places prévues, la prison a aujourd’hui 349 pensionnaires. Ainsi sur ce total de détenus, il y a 147 prévenus et 202 condamnés. D’ailleurs de cette population à la citadelle du silence, on note 62 étrangers, 10 femmes, et 08 mineurs à la date du 20 septembre 2019. Ces détenus ont fait face à Mamadou Saliou Sow. Le secrétaire d’État chargé des droits humains et de la bonne gouvernance est venu s’enquérir des conditions de vie des prisonniers. Sur les lieux, ces prisonniers ont soulevé des difficultés qui gangrènent leur vie en milieu carcéral. L’insuffisance des matelas de qualité, l’absence d’une meilleure ventilation et autres sont les urgences du moment. Il s’y ajoute la question du dépeuplement pour décongestionner les lieux. A cela, Mamadou Saliou Sow dira que la solution peut passer par la modification ou la réforme du code pénal et du code de procédure pénale pour lutter contre les longues détentions.

ELHADJI MAEL COLY