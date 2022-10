« La question de 3eme mandat ne doit pas faire l’objet de débat malsain » (Mamadou Ndiaye)

Vision citoyenne horizon 2024/2029…par Mamadou Ndiaye

Je ne suis pas dans la politique politicienne, ni la partisannerie démesurée, mais dans une analyse lucide et responsable pour un Sénégal stable et prospère. Véritablement, le Sénégal sera toujours cité en exemple par sa capacité à la résilience, à l’amortissement des chocs exogènes, à surmonter les clivages qui seraient tentés de surgir par l’entremise de fossoyeurs de la paix.

Je reste convaincu que les forces vives de la nation (chefs religieux, politiques, membres de la société civile, syndicats et autres associations) conscientes des enjeux du moment, sans parti pris, se lèveront pour porter cette position salutaire, favorable à notre pays. L’enjeu va au-delà des questions de mandat, et cela transcende les intérêts crypto personnels. Le Sénégal a une tradition démocratique, et je puis dire que tout se fera à travers les urnes avec un choix libre des populations comme d’habitude.

Mais notre rôle d’alerte et de force de proposition ne saurait être empêché par qui que ce soit. Nous pouvons ne pas être compris, mais toujours est-il qu’il faut partager son opinion au moment opportun, au lieu de se taire pour le plaisir de certains. Dans une démocratie, chacun est libre de donner son opinion avec des arguments crédibles, dépassionner dans le respect des lois édictées. Seulement, l’intérêt général doit être au-dessus de l’intérêt particulier.

Au Sénégal, nous avons la chance jusqu’à présent d’être dans un pays stable, vivable malgré les vicissitudes de la vie. C’est l’un des rares pays en Afrique de l’Ouest à avoir cette quiétude, et nous devons tout faire pour sauvegarder cette aubaine.

Avec le pétrole et le gaz qui se pointent à l’horizon, des appétits sont bien aiguisés. Mais force est de reconnaître que nous avons la chance d’apprendre des autres. Par conséquent, le Président Macky Sall a pris la pleine mesure de la situation et cherche à tout faire afin que les Sénégalaises et Sénégalais puissent tirer profit de ces énormes découvertes.

Le Sénégal n’est pas comparable à certains pays qui présentent des difficultés énormes en matière de démocratie, de gouvernance, de transparence dans l’exploitation des industries extractives (contrats publiés sur internet, l’ITIE, loi sur le contenu local…) et de développement.

C’est vrai qu’il est nécessaire de prendre des décisions courageuses à tous les niveaux, pour apporter des corrections allant dans le sens de bâtir une nation disciplinée, travailleuse, loyale, sérieuse, capable de soutenir le développement du Sénégal.

Aujourd’hui, les enjeux du moment font que la question de 3eme mandat ne doit pas faire l’objet de débat malsain, encore que la loi le permet comme certains juristes et politiques (même de l’opposition) de renom l’ont dit.

Mieux, vus les enjeux du moment, pour moi, la question de mandat ne doit pas empêcher le Sénégal d’évoluer positivement. Nous devons essayer de nous entendre sur l’essentiel et permettre à notre pays de continuer à être un modèle de démocratie et de développement en Afrique.

2024/2029 est une période sensible pour le Sénégal avec l’exploitation du pétrole et du gaz, et cela doit être notre principale préoccupation, surtout dans un contexte international complexe. Ceux qui parlent de mandat ne mentionnent jamais cet élément important qui place notre pays sur orbite, et attire bien des convoitises. Cette situation ne peut être comparée avec la question de mandat soulevée en 2012.

Aujourd’hui, la donne a complétement changé, au plan national et international. Déjà, nous avons subi les affres de la Pandémie COVID-19 à partir du début 2020. Ensuite, la guerre russo-ukrainienne nous tombe sur la tête avec ses dommages collatéraux sur l’économie mondiale. Et l’Afrique est l’un des continents les plus affecté par cette crise. Plus que jamais, la géopolitique internationale est mise à rudes épreuves surtout avec les questions énergétiques. Ainsi, l’exploitation du pétrole et du gaz à partir de 2023 expose le Sénégal qu’il faut protéger pour réussir cette phase de transition.

Je pense que nous devons faire attention et éviter certaines erreurs pour notre cher pays. Bien au contraire, il faut assurer la stabilité et la bonne tenue du cap avec un Chef d’État unificateur et expérimenté. Bien sûr, le Président Macky Sall serait à mon avis, le meilleur choix s’il arriverait qu’il dépose sa candidature en 2024 et que celle-ci soit validée par le Conseil constitutionnel.

Nous devons éviter de suivre certains politiciens et membres de la société civile qui cherchent à nous détourner de l’essentiel. Ils nous brandissent des arguments liés à la démocratie, du respect de la parole donnée, pour contrecarrer une éventuelle candidature du Président Macky Sall en 2024. Oui! tout cela est important, mais je trouve qu’ils ne sont pas de taille par rapport aux enjeux géopolitiques sous régionaux et mondiaux du moment, à la période cruciale, à partir de 2023 à laquelle notre pays devrait traverser pour bâtir le véritable chemin du développement. C’est une nécessité absolue de gérer le Sénégal dans la concorde, la quiétude et la cohésion sociale durant la période 2024-2029. Très sincèrement, il y a des moments où les forces vives de la nation devraient mieux réfléchir et ne pas subir le dictat du calendrier des politiciens et l’emprise de cette démocratie arrimée uniquement à la question de mandat.

La majeure partie des pays pour ne pas dire tous en Afrique sont en construction et le Sénégal n’est pas en reste. Si nous avons la chance d’avoir un Président bâtisseur, travailleur et surtout dans ce contexte géopolitique très difficile, nous devons taire nos divergences et mettre l’intérêt du Sénégal au-dessus de tout.

Maintenant, la gestion de cette transition 2024/2029 pourrait se faire dans le cadre d’un gouvernement d’union nationale. Cela va permettre à notre pays de montrer sa solidité et son ancrage démocratique. Si nous sommes ensemble, nous pourrons mieux faire face aux fossoyeurs de la cohésion sociale et du développement de notre pays.

L’Afrique est en pleine révolution, et certains Présidents comme Macky Sall incarnent ce vent de changement, même si dans l’apparence, cela n’est pas perçue par certains activistes et politiciens qui pensent que tout doit se faire par la force, la violence, le soulèvement. Il y a cette révolution silencieuse, diplomatique (plaidoiries au niveau international, diversification des partenariats, prise en compte des intérêts des populations dans les contrats, la révision de certains contrats dans la limite du possible…) que certains chefs d’État, dont le Président Macky Sall, opèrent avec tact et intelligence.

Président de l’association Groupe Africa Solutions (GAS), Mamadou NDIAYE demande à toutes les forces vives de la nation conscientes des enjeux du moment qui transcendent la question de mandat de soutenir le Président Macky Sall dans son projet de stabiliser et de développer le Sénégal.

Mamadou NDIAYE

Président Group Africa Solutions (GAS)

« Ensemble pour une Afrique des solutions »