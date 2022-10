Moussa Sow : « Alioune Tine veut empêcher Macky Sall de se présenter pour favoriser Sonko »

Parlons clairement. « Jam mo gueun Troisième mandat » est un Tinorrisme (en référence aux pratiques de Alioune Tine) et le Tinorisme est un terrorisme. Le dictionnaire le Robert définit le terrorisme comme emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique.

Menacer d’user de la violence pour obtenir un but politique est aussi une forme de terrorisme. C’est exactement ce que fait Alioune Tine. Le but politique est clair : empêcher à Macky Sall de se presenter pour favoriser son candidat Sonko, dont il est devenu l’avocat et le porte-parole. En disant Jaam mo gueuneTroisieme mandat » la menace d’user de la violence pour créer le chaos est explicite. En quoi dans une democratie faire acte de candidature est une menace contre la paix et la stabilité. On définit aussi le terrorisme comme la volonté d’un groupuscule d’imposer son point de vue à une majorité par la terreur.

Quelle est la légitimité démocratique de Monsieur Alioune Tine pour imposer son point de vue au Senegal en brandissant l’épée de Damocles du chaos, se substituant ainsi aux lois, aux règlements, à la Constitution et aux électeurs ? Quelle est sa différence avec Ben Laden qui voulait imposer sa conception de l’Islam au monde par la terreur ? Le tinorrisme comme toutes les variantes du terrorisme est voué à l’échec mais comme toutes les formes duterrorisme, il se nourrit de coup d’eclatmédiatique.

Le tinorrisme comme le terrorisme peut gagner des batailles mais finira par perdre la guerre et Alioune Tine a déjà perdu la guerre parce que les sénégalais ont aussi compris que le Tinorisme est avant tout un égoïsme. L’égoïsme d’un activiste dont la tension artificielle qu’ilcrée ou suscite ou alimente est le moteur de son business plan au détriment des intérêts et de l’image de son pays. Quand on est un rentier de la tension, on est forcément un pompier pyromane.

Le tinorrisme est aussi une telle rente qu’après les mandats illimités à la Raddho, on reproduit le même système à Africa-jom center.

Moussa SOW

COJER