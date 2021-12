La République des Valeurs/ Réewum Ngor appelle à la raison et la cohésion nationale

Chronique du mardi de la République des Valeurs

Depuis quelques temps dans notre pays, un cocktail mortifère composé de provocations verbales et physiques, d’invectives, de calomnies, de menaces, devient un exercice quasi-quotidien auquel s’adonnent certains de nos compatriotes, particulièrement sur les réseaux sociaux.

L’inquiétude est d’autant plus grande quand on constate que ceux qui doivent participer à consolider notre cohésion nationale ont fini par déserter définitivement le champ du raisonnable. De plus en plus, Il manque une boussole républicaine pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Le carburant qui fait tourner le moteur de la haine se déverse dans les esprits.

Dans un pays comme le nôtre, avec une démocratie aussi fragile, pouvons-nous nous permettre de glisser sur ce terrain sinueux ? La réponse est clairement Non.

C’est pourquoi, au nom des valeurs de paix et de l’idéal de Réewum Ngor que nous défendons, notre parti ne peut rester aphone face à cette situation dangereuse, qui a tendance à s’accentuer et à perdurer dans notre pays. Si nous restons les bras ballants les conséquences seront désastreuses.

Cette entreprise de destruction, mise en œuvre et entretenue par certains de nos compatriotes, doit être combattue avec la dernière énergie.

Cela doit constituer la mère des batailles, car sans la paix civile rien n’est envisageable pour faire Nation.

Par conséquent, nous en appelons au sursaut patriotique de chacune et de chacun. Nous en appelons à la retenue, à la défense des idées par des armes intellectuelles et morales. Nous devons exclure toute sorte de violence, en commençant par celle qui est verbale, car le feu de la violence se propage d’abord par les mots.

La diffamation et les propos haineux, qui s’expriment à travers les réseaux sociaux, ne doivent pas restés sans conséquences. Le Parlement doit prendre ses responsabilités et légiférer pour donner à la justice de nouveaux moyens d’agir ; l’impunité doit cesser dans notre pays.

La seule attitude qui doit être érigée en principe fondamental est l’exemplarité citoyenne dans un débat contradictoire sain et respectueux des divergences ; mais à la hauteur de nos valeurs sénégalaises.

« Je ne serai jamais d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. »

Aly BATHILY

Spécialiste de la communication politique

Membre de la cellule des Cadres – République des Valeurs (Réewum Ngor)