La salle de conférence de l’UGAACO porte désormais le nom de Mbaye Ndiaye…

Une cérémonie de baptême de la salle de conférence de l’Ugaaco s’est déroulée ce jeudi 24 septembre 2020 au siège de la structure . Désormais, cet espace porte le nom de Mbaye Ndiaye son premier président et ancien directeur général des aéroports du Sénégal. Son successeur Pape Mael Diop a tenu à lui rendre un vibrant hommage pour sa brillante carrière dans le monde de l’aéronautique lors de la cérémonie inaugurale de la salle de conférence qui porte désormais le nom de l’ancien Directeur des Ads et premier président de l’Ugaaco. Poursuivant ses propos, il déclare » Tous ceux qui l’ont côtoyé vous le diront, Mbaye Ndiaye est avant tout une belle leçon de générosité, toujours prompt à faire la preuve de l’attention qu’il sait porter aux autres et toujours prêt à répondre à la détresse et la souffrance de l’autre. Sa sollicitude permanente, son grand sens de l’entraide sont les traits marquants d’un homme au cœur et à l’esprit qui suscite autant l’admiration que l’affection. Selon M. Diop, malgré les difficultés et les réticences, Mbaye Ndiaye n’a jamais renoncé à voir triompher cette idée de création d’un cadre de coopération entre les aéroports africains. Quand il a voulu lancer le développement des plateformes aéroportuaires sénégalaises, l’âpreté de la tache ne l’a pas là non plus, fait reculer.

Prenant la parole M.Magueye Marame NDAO, Directeur Général de l’Agence nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a félicité M. Ndiaye avant d’évoquer ses qualités humaines teintées de générosité car il a emmené beaucoup des gens à faire des formations sans compter les nombreux changements effectués au niveau de la plateforme en augmentant le chiffres d’affaires et convaincre beaucoup de compagnies aériennes à venir à Dakar.

Pour Simon kaboré , secrétaire exécutif de l’Ugaaco , il se réjouit de cette initiative rare d’un successeur qui rend hommage à son prédécesseur. Ce geste dira-t-il témoigne de la fraternité et de l’amitié entre le Directeur des Ads et celui qu’il considère comme son jumeau M. Mbaye Ndiaye car étant nommés dans leurs pays respectifs en même temps et aux mêmes postes.

Pour rappel, l’Ugaaco regroupe 17 pays d’Afrique francophone et entend installer une coopération entre les aéroports civils des sous-régions d’Afrique centrale et occidentale, l’échange d’informations relatives à l’amélioration de la gestion des aéroports, ainsi que la mise en place de mécanismes pouvant aider les aéroports membres pour une exploitation.