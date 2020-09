Chef de l’opposition : Rewmi répond à Serigne Saliou Gueye

SERIGNE SALIOU GUEYE : Ne vous déplaise ! Quittez le bal masqué, vous vous êtes démasqué !

Depuis quelques temps, des insinuations malsaines et des allusions mesquines, laissent croire que des négociations secrètes seraient en cours, entre Idrissa Seck (IDY) et Macky Sall pour soit-disant l’attribution du poste de chef de l’opposition ou soit-disant l’entrée de Rewmi dans un Gouvernement d’union nationale. Je devrais dire des calomnies, tant qu’elles sont infondées parce que dépourvues de toute réalité motivée par des faits irréfutables. Aucun iota de preuves ne vient justifier de telles allégations pour le moins mensongères.

Monsieur Gueye, je vous savais observateur politique mais pas chroniqueur patenté, relayeur d’informations politiciennes servies par des politiques aux ambitions prétentieuses.

Dans votre texte, vous avez planté le décor constitutionnel au sujet du statut de l’opposition : Article 58 de la Constitution : « La Constitution garantit aux partis politiques qui s’opposent à la politique du Gouvernement le droit de s’opposer. La Constitution garantit à l’opposition un statut qui lui permet de s’acquitter de ses missions. La Loi définit ce statut et fixe les droits et devoirs y afférents ainsi que ceux du chef de l’opposition ». Vous admettez à raison que la Loi organique qui doit définir les droits de cette opposition n’est même pas encore à l’ordre du jour. Mais vous vous insinuez que le clan favorable à Idrissa Seck se focalise sur le statut de chef de l’opposition, uniquement dans le but de bénéficier « des avantages pécuniaires dévolus à son chef ». Et vous leur accolez le terme abject de « opposition collaborationniste », visant sournoisement Idrissa Seck, dont la stratégie du silence vous intrigue, vous impressionne et finit par vous désarçonner au point de perdre pied dans les boues mouvantes de la calomnie. Son mutisme répond à une méthodologie dans sa façon de communiquer, inspirée de la mythologie coranique. On sait que les versets du Coran sont descendus sur le Prophète SAW de manière graduelle, fragmentaire et circonstancielle. C’est donc la meilleure stratégie de communication qui soit, selon IDY. Une vision respectable qui ne mérite pas votre jugement hautain. Ce silence radio ne l’a pas empêché d’être arrivé 2e des dernières présidentielles contestées et d’être désigné chef de l’opposition, par une forte majorité de partis d’opposition et d’observateurs politiques que votre mépris ne saurait disqualifier. Ces partis n’étaient pas les chevaux qui tiraient le carrosse IDY2019, mais c’est la locomotive IDY qui tirait les wagons de « micro-partis Yobaléma » dans ces élections. Vos leçons en matière de pratique d’opposant ou de minière de s’opposer, seraient plus utiles aux novices qui étaient dans les bancs de l’école quand IDY propulsait Wade au Palais en tant que Directeur de campagne.

Dans le « crash », attentat constitutionnel et électoral du Macky, les nains politiques que vous adoubez et qui donnent dans l’agitation et l’activisme sans résultats notables, étaient pourtant à bord de «l’ovni » ; Votre acronyme dédaigneux « ovni » par lequel vous désignez IDY est irrespectueux, pour un des hommes politiques le plus « identifié » dans la sphère politique sénégalaise. C’est l’homme politique dont le palmarès politique est le plus étoffé et le plus éloquent dans l’opposition (hormis Abdoulaye Wade). Pourquoi faites-vous abstraction à dessein de son itinéraire politique ? Vous voulez peut-être, à la suite des journalistes du « Messager » et de « Il est Midi » d’antan, en faire un « enterré-vivant » dans l’opinion. Faites-vous partie de ces plumes mercenaires, à la solde de politiciens encagoulés qui vous utilisent comme bras armé pour abattre l’adversaire ? Accusation peut-être injustifiée qui pourrait vous offusquer, mais qui répond à vos indélicates fautes de goût par des termes dégoûtants. « Collabo et 5e colonne» avez-vous dit à l’endroit des partis qui soutiennent Rewmi et son leader dans le dialogue politique. Que dites-vous de celui qui a signé un « armistice pétainiste » avec Macky à Massalikul Jinaan et au palais, après l’avoir traité de tous les noms de Djinns ? Cette fois-ci, il y a plus que des preuves, le poids des mots et le choc des photos faisant allégrement foi dans la presse. Un fin analyste politique aurait décrypté « l’appel au boycott » des présidentielles de Wade comme un refus de soutenir IDY et sa réconciliation avec Macky comme un espoir d’obtenir pour le prince Karim une éventuelle amnistie. Cela dépasse la hauteur de vos « analysettes », néologisme volontaire pour répondre à vos mots méprisants.

Prenez garde, car la sortie politique inéluctable d’IDY, par ses dénégations et ses réfutations de certaines de vos théories complotistes, pourrait vous confondre et vous morfondre de honte. Rappelez-vous, IDY est dans l’opposition depuis 2004 après sa séparation avec Wade. Il est resté sourd à tous les chants de sirène et de réconciliation entonnés par le régime Macky et autres. Il avait participé à toutes les luttes, en avant-gardiste, contre le 3e mandat de Wade et le dauphinat dynastique. Le premier à quitter BENNO refusant avantages et privilèges, pour ne considérer que les principes républicains et démocratiques qui font avancer le modèle sénégalais et non ses propres intérêts. Le terrain de la contradiction politique lui est familier et pour l’activisme politique, il a déjà tant donné avant tous ces apprentis dont vous faites référence. Pour appuyer votre raisonnement, il faudrait en la matière donner le statut de chef de l’opposition à Guy Marius Sagna qui dame le pion à tout le monde. Convenons- en !

Pourquoi alors après tant d’endurance et de sacrifices, IDY devrait-il aujourd’hui accepter le baiser de la mort avec Macky et qu’il a toujours refusé à Wade ? Je vous suggère d’orienter vos réflexions sur cette question, pour soigner votre cécité intellectuelle dans vos leçons de stratégie politique en ce qui concerne Idy. Et dorénavant vous avez tombé le masque, cher « Mascaradeur » !

Chérif Ben Amar Ndiaye

Rewmi France et RDS.