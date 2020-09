Magal 2020 : Abdou Karim Fofana contribue à l’hygiène et à la propreté de Touba…

La capitale du Mouridisme s’apprête à accueillir ses hôtes pour les besoins de la célébration du Grand Magal de Touba commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul (en 1895). Touba change de visage et porte, ainsi, ses habits de fête.

Dans la Cité sainte, les populations, notamment, les talibés saluent vivement les actions du Président de la République Macky Sall ce, à travers son Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique. Abdoul Karim Fofana, pour le nommer, a sorti les gros moyens pour contribuer à la propreté et à l’hygiène de la Ville de Bamba.

Ses services ( UCG) et certaines organisations qui s’activent pour rendre dans ce domaine (propreté) sont à pied d’œuvre depuis plus de deux semaines : « Nous nous joignons aux remerciements et félicitations du Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou à l’endroit du Président Macky pour lui tirer aussi le chapeau. C’est un homme qui a une grande considération pour Serigne Touba et sa Ville Touba et, il le manifeste tous les jours. Nous saluons aussi les actions dignes de louanges entreprises, dans ce sens, par son Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique Abdoul Karim Fofana. Ce dernier a suivi à la lettre ses instructions afin de rendre la Ville beaucoup plus accueillante durant ce grand événement. Il a appuyé matériellement et financièrement tous les acteurs dans son domaine. En cette période de lutte contre la maladie du Coronavirus, il a corsé ses actions « , a laissé entendre un membre du Dahira » Safinatoul Aman ».