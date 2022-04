La sécurité alimentaire clôture la première session ordinaire du CESE

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a clôturé, ce vendredi 29 avril 2022, sa première session ordinaire de l’année 2022, après avoir adopté l’Avis sur « Autosuffisance et Sécurité alimentaires ».

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), M. Idrissa SECK a, après l’adoption de l’Avis « Autosuffisance et Sécurité alimentaires », déclaré, ce vendredi 29 avril 2022, la clôture de la Première session ordinaire de l’année 2022, ouverte le 10 mars 2022.

C’était en présence du Pr Moussa BALDE, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER) et de la Directrice des Institutions représentant le Ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions.

Au cours du débat général, ils ont apporté des contributions pertinentes qui ont enrichi l’Avis initialement produit par les Honorables Conseillers du CESE, sous la présidence de Pr Ndane DIOUF, Président de la Commission du Développement rural, avec M. Nadjirou SALL, comme rapporteur.

Il ressort du débat général que la problématique de l’autosuffisance et de la sécurité alimentaires, est au cœur du Plan d’Actions prioritaires ajusté et accéléré (PAP2A) dont le CESE est déterminé à accompagner la concrétisation, en tant que laboratoire d’idées et force de proposition pour les pouvoirs publics. Ainsi, ce thème trouve toute sa pertinence dans la quête de cette souveraineté alimentaire rendue encore plus urgente par les graves conséquences de la Covid-19, la guerre en Ukraine et l’évolution préoccupante de la situation sécuritaire dans la sous-région.

Le débat général a ainsi permis de relever les difficultés des sous-secteurs concernés par ce thème et d’apprécier les multiples efforts déployés par notre pays, grâce à ses ressources propres ou en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Il en ressort aussi que le Sénégal, qui a déjà atteint l’autosuffisance dans certaines spéculations agricoles, est en bonne voie pour gagner le pari de sa souveraineté alimentaire, au regard des progrès et des résultats enregistrés dans l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’agroforesterie.

Par la suite, le Président du CESE, M. Idrissa SECK, a félicité le Pr Moussa BALDE, Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural et ses collaborateurs pour leur contribution de haute facture et leur expertise.

Le Président Idrissa SECK a renouvelé ses félicitations et ses remerciements aux Honorables Conseillers pour leur engagement au service de la Nation, accompagnés en cela par l’Administration du CESE.

Il a, en outre, remercié M. Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions pour « sa disponibilité constante à nos côtés ».

Avant de clôturer la session, le Président Idrissa SECK a remercié la Presse pour la qualité de la couverture médiatique des sessions du CESE et souhaité une « joyeuse fête de Korité dans la paix, à l’issue du mois béni du Ramadan, et à la suite de la célébration de Pâques par nos sœurs et frères chrétiens « .

La Direction de la Communication du CESE

Vendredi 29 avril 2022