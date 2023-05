La titrisation un produit de l’ingénierie financière à incorporer au Sénégal.

Base de référence : Lancement d’une opération inédite de titrisation de 150 milliards de FCFA de créances souveraines détenues par la BOAD

Physionomie des marchés financière. Formation en Titrisation Institut Supérieure de Finance.isfdakar.com

Source d’appui: Mémorandum du Collectif National des Jeunes Diplômés de Grande Université et/ou d’Institut Supérieur/Spécialisation Economie Finance CNJD/GUIS/SEF. La hantise du chômage endémique qui sévit la jeunesse diplômée porteuse de projet en attente de financement de style nouveau non générateur d’endettement. Le recueil mentionne très largement les Causes – Effets- Conséquences politiques-socioéconomiques- Inefficacités et lenteurs des solutions préconisées-inefficacité des mesures administratives mises en place- Désarrois de la cible en quête d’emploi. Défaillances managériales des structures de financements-Retombées négatives au niveau général de la population genre « Homme et femme ». Le Mémorandum peut être mis à disposition sous certaines réserves propre à la protection des données.

Mise à niveau: La titrisation est une technique financière qui transforme des actifs peu liquides, c’est-à-dire pour lesquels il n’y a pas véritablement de marché tels que les crédits, en valeurs mobilières facilement négociables comme des obligations. Chaque investisseur acquiert en quelque sorte une fraction du portefeuille d’actif titrisé. Ce produit repose sur la base des flux financiers futurs des actifs, qui garantissent le remboursement des obligations. Née aux États-Unis dans les années 70, cette technique financière, a d’abord été utilisée par les banques pour consentir davantage de crédits. Plus tard, et notamment durant le début des années 2000, elle a permis aux banques de se débarrasser partiellement des mauvais risques.

A date la titrisation est en plein essor dans le marché des capitaux internationaux. Elle doit gagner du terrain au Sénégal où ci-git des compétences appropriées et capables pour son application au bénéfice des structures à obédience financière et partie prenante au financement aux relents classiques et désuets. Dans la même vision, grâce au principe des Sukuk, la technique de titrisation dans l’esprit de la finance islamique est beaucoup mieux maitrisée puisqu’elle ne peut porter que sur des titres adossés à des biens tangibles.

Eléments constructifs de la titrisation: Les dépôts font les crédits…En effet, les banques ne peuvent accorder de crédits que dans une certaine proportion de leurs propres ressources. Pour distribuer plus de crédits, les banques ont donc commencé à céder des créances, à les sortir de leur bilan. Ce qui mécaniquement leur redonnait des possibilités de consentir de nouvelles lignes de crédit aux solliciteurs, en grand nombre dans le pays. Au fil du temps, la technique s’est sophistiquée. Entre la banque et l’investisseur qui achète ces créances, s’est interposée une société, qu’on appelle « Special Purpose Vehicle ou Company » (SPV ou SPC), et les différentes créances ont été mélangées à des titres de meilleure qualité servant de réserve en cas de défaillance. La société ad hoc émet des obligations (titres de dette) qui sont vendues par la suite à des investisseurs. Lesquels perçoivent en contrepartie les intérêts des crédits liés aux titres émis ainsi que leur remboursement. Les opérations peuvent se classer selon les actifs sous-jacents, c’est-à-dire qui composent le portefeuille. Selon ce qu’on met dans les véhicules de titrisation, ils s’appellent CDO (Collateralised Debt Obligation) lorsqu’il s’agit de titres garantis par des créances bancaires ou des instruments financiers de nature variée. CBO (Collateralised Bond Obligation) quand ils sont adossés à des obligations. CLO (Collareralised Loan Obligation) lorsqu’ils sont adossés à des prêts commerciaux. MBS (Mortgage Backed Securities) quand ils reposent sur des crédits hypothécaires etc.

Portée : Tout est titrisable. Les crédits classiques, les créances commerciales, les loyers d’actifs mobiliers ou immobiliers, les royalties, à peu près tout actif ou droit dont on peut raisonnablement prévoir les flux financiers futurs. Ces titres financiers négociables sont proposés à des investisseurs. Ils correspondent au montant des factures visées. La structure cède ses créances commerciales à un fonds spécialisé contre le financement de ces dernières. Ce fonds de facturation se refinance en émettant des actions sur les marchés financiers auprès d’organisme qui souhaite investir. Par cette manœuvre, l’activité va accroître ses lignes de financement, notamment sur le court terme, sans changer sa relation vis-à-vis de sa banque

Teneur : La titrisation est une recette financière pouvant être utilisée par nos sociétés nationales : APIX-Sénélec-Sones-Sonatel- Aibd- Dakar Dem Dikk- Lonase- ARTP- Sénégal Numérique- Grands Hôtels et PME Sénégalaises-Port autonome- Petrosen- Poste- Caisse de Consignation et de dépôt … Et tant autres fonds rattachés ou domiciliés dans presque tous les ministères de tutelle à l’instar de Fonsis, Fongip,Fonds de la micro finance, Promise … Les Mairies. La liste est non exhaustive. Le Conseil Economique Social et Environnemental pourrait être une boussole sans enfreindre ses statuts. Du côté du secteur privé : CNP-MDES- CNES-Le CLUB DES INVESTISSEURS SENEGALAIS trouverait dans la titrisation une opportunité sans commune bénéfique par ce financement à visage commercial. Pourvu qu’au sein de ce secteur productif, s’y trouvent des compétences taillées sur mesure.

Observations : Pour la rectitude de l’exercice financier lié à la titrisation, Il faut comme prés requis la compétence approuvée en la matière. Ces valeurs intellectuelles sont présentes au Sénégal. Le drame est que la compétence est laissée en rade. A la place il est porté le choix sur des hommes, des femmes au rabais sans connaissance appropriée. Des personnes mal choisies pour l’épreuve de droiture financière, ne peuvent apporter la solution. Le résultat de cette incompétence aggrave les maux qui ne cessent de perdurer. Cela gangrène au pire le tissu économique. Le recrutement pour la haute hiérarchie est fort défectueux, le favoritisme, le clientélisme politique par des postes doivent être banni. Le regroupement de l’incompétence professionnelle autour à des postes de responsabilité financière doit être arrêté pour la bonne marche de nos institutions nationales.

Le népotisme est un signe qu’illustre la mal gouvernance. Ce mal pernicieux déséquilibre le pays et augmente la pauvreté et la performance de nos institutions. L’exclusion des compétences est palpante. Une étude récente d’un cabinet regroupant des jeunes consultants associés pour le redressement du Sénégal relève que la quasi-totalité des directeurs généraux et une bonne composition du conseil d’administration de nos organisations financières sont inaptes à la tâche pour une gestion efficiente de telles structures. Dans cet ordre d’idée l’étude d’expert confirmée, en matière de recrutement de bon aloi au sein de nos entités est troublante. Il est décrit que sur le plan professionnel, toutes les défaillances de mauvais choix de Manager. L’Etat a mainmise sur les destinées de ses structures à vocation financière et surtout le pouvoir de nommer l’équipe dirigeante à des fins de rentabilité socio-économique.

Les critères adjacents à ce manquement managériale mentionnent : l’incompétence, l’incapacité, l’inaptitude, l’absence de formation appropriée, des CV ne reflétant, ni une expertise, encore moins l’expérience qui sied à la tâche confiée. Le recrutement est fait sur des critères subjectifs sans valeur ni éthique. Des tas de conseillers techniques pour la majorité sont sans rigueur ni aucun atout professionnel. Ceux sont généralement des recrutés « es », choisis dans l’entourage familiale de la direction. Ne pouvant justifier guère les aptitudes au poste confié. Ils entourent la direction qui devient inopérante pire hasardeuse. Le Top Management évolue à tort dans des entités mises en place pour le bien-être du peuple. La composition du staff, ne bénéficie point de légitimité professionnelle ni de crédibilité.

La base politique qui leur a valu à tort cette situation de rente est fictive. Pour combler cette tare et manquement, on envahit les médiats par la publicité mensongère ou la tenue de séminaire couteux mais sans aucun rendement. L’absence de suivi managérial de ces rencontres démontre le peu d’intérêt qui devait servir de justification. Les questions et réponses auxquelles s’adressent la performance et l’efficacité restent en entier sans remède ou issue favorable. Tout cela est une explication de la tension politique qui a envahi le pays, sans crier gare. La frustration des jeunes aptes à apporter solution est au paroxysme. Convenons-en, la stabilité du pays passe par l’utilisation et la revalorisation des ressources humaines jeunes. Cette catégorie vulnérable constitue l’avenir du Sénégal d’aujourd’hui et demain. Ceux sont ces jeunes qui creuseront les sillons de la paix et la cohésion sociale. Prenons garde aux jeunes. La voie stratégique est de les associer au relèvement du pays en trouvant des voies et moyens de réinsertion pour que halte l’émigration clandestine de valeurs jeunes. Il y’a bien lieu de les donner espoir de vivre dans un Sénégal prospère. Si l’aptitude pour poser, confectionner et véhiculer ce produit d’ingénierie financière est opérationnelle. Le diagramme ici-bas met en relief une structure type d’une opération de titrisation de recettes futures, Illustrations (théorique et concrète) de titrisation.

Économiquement, tout se passe pour la banque comme si l’entité avait obtenu le financement « en direct » et elle s’est assuré un financement sur base de la qualité du portefeuille de crédit. Juridiquement, il n’y a aucun rapport direct entre l’investisseur et la banque, puisque la SPC est interposée entre les deux : en théorie, la faillite ou le défaut du cédant n’aura d’effet ni sur l’opération, ni sur les investisseurs (sauf en cas de faillites en cascade dans le cas d’une crise financière par exemple.

Serigne Saliou Fall,

Bachelor Administration des Affaires;

Diplomé Science Economique option Finance,

Doctorat Investing, Money and Credit Management

consultant International PDG GSTIC; Cabinet Consultants pluridisciplinaires