La véritable opposition qui se dresse devant le régime de Pastef

L’élection du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko n’est pas de tout repos pour les sénégalais. Le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) devait venir avec des solutions. Mais presque un an après, le régime patriotique tergiverse toujours. Face à une opposition en hibernation, les nouvelles autorités déroulent sans être inquiétés. Mais elles ne doivent pas prendre leur aise car de véritables se dressent devant eux.

Depuis l’arrivée de Pastef au pouvoir, l’opposition est aux abonnés absents. Rares sont les voix qui se dressent contre Ousmane Sonko et ses partisans. Ce sont des chroniqueurs et certains journalistes qui jouent le rôle d’opposants. Dans les grands partis de l’opposition, c’est un réveil timide d’opposants comme Mansour Faye, Pape Malick Ndour ou Thierno Alassane Sall. Mais avec un Pastef gonflé à bloc, ils n’ont aucune chance de faire entendre leurs voix. Le patron de la République des Valeurs plaide pour l’abrogation totale de l’amnistie. Mais les députés de Pastef ne le laissent pas faire.

Mais ce serait fou de penser qu’il n’y a aucun obstacle devant le duo Diomaye-Sonko. «L’opposition est bien là. Elle est plus forte, plus implacable et plus enracinée que jamais. Et surtout, elle ne se limite plus aux partis politiques», selon le journaliste Thierno Diop. «L’opposition, c’est l’incompétence. Elle se manifeste dans chaque décision improvisée, chaque reculade, chaque mesure annoncées avec fracas avant d’être discrètement enterrée. Une gouvernance où les promesses électorales se brisent les unes après les autres sur le mur de la réalité».

Selon lui, «l’opposition, c’est les reniements en série», «l’opposition, c’est l’arrogance d’un pouvoir sans résultats», «l’opposition, c’est l’économie qui s’asphyxie», «l’opposition, c’est la répression», «l’opposition, elle est partout». «Elle est dans chaque famille qui peine à joindre les deux bouts, dans chaque jeune sans emploi, dans chaque commerçant étranglé par les taxes, dans chaque entrepreneur découragé par l’incertitude. Elle est dans les rues, les marchés, les hôpitaux en sous-effectif, les factures d’électricité qui explosent, les sacs de riz qui coûtent plus cher».

Thierno Diop n’a pas tort dans ses explications. L’opposition est bien là mais elle ne s’exprime pas encore. Elle se renforce chaque jour dans le cœur des Sénégalais. Les ministres et directeurs généraux (DG) sont en train de virer à tout va. Le Rassemblement des travailleurs Licenciés du Sénégal (RTS) parle de 3 000 employés d’entreprises publiques licenciés de manière « abusive ». Pendant ce temps, les prix des denrées de dernières nécessité continuent de prendre l’ascenseur malgré tous les moyens déployés par l’État.

De l’autre côté, ce sont les opposants qui se plaignent d’être traqués. Depuis le début de la reddition des comptes, les dignitaires de l’ancien régime ont maille avec la justice. Farba Ngom est le dernier partisans de Macky Sall à aller en prison. Placé sous mandat de dépôt le 27 février dernier au terme de sa seconde comparution devant le Pool judiciaire financier (PJF), il est poursuivi, entre autres, d’escroquerie de deniers publics, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.

Le nouveau régime semble ne pas prendre au sérieux la menace sociale qui plane sur le duo. Mais «quand elle explosera, ce ne seront pas les partis politiques qui en seront le moteur, mais la déception, les rêves brisés», dira Thierno Diop. Les ministres et DG de Pastef doivent entendre le cri des populations. Les sénégalais sont en train de souffrir le martyr depuis que le parti Pastef au pouvoir. Et c’est un avis que beaucoup d’observateurs de la scène politique ont constaté.

Ce qui fait prédire au confrère un avenir assez sombre. L’heure est venue pour le Pastef de sortir de sa petite bulle. Les solutions tant annoncées doivent se concrétiser. Le vent de changement ne doit plus se limiter à ces nombreuses arrestations. Les sénégalais doivent sentir ce changement. Changement qui doit impacter le vécu de la population. Il n’y a que comme ça que les autorités vont éviter cette bombe sociale qui les menace.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn