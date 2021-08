L’Absence de Idy, le mensonge de Diattara…Et la complicité de Macky

Idrissa Seck dit Idy est président du Conseil économique, Social et environnemental (CESE) depuis le 1er novembre 2020 lors de la grande purge étatique menée de main de maître par Macky Sall, inspiré de son nouveau Chambellan, le Trotskyste Mahmoud Saleh, le vizir du Palais. Mais après quelques apparitions, le nouvel allié du Palais disparait des radars. Son absence vient d’être remarquée lors de la rencontre de l’UCESA qui s’est achevé hier à Dakar …

L’Union des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA) a organisé une mission de coordination et de suivi de l’enquête d’opinion sur le dérèglement climatique. Une réunion très importante car le Sénégal a signé l’Accord de Paris en vertu de la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adopté le 12 décembre 2015. Et le président de la République a ratifié l’accord par la Loi n° 201619 du 06 juillet 2016.

Pendant cette réunion de l’UCESA axé sur « la perception, les préoccupations et les attentes des citoyens africains face aux changements climatiques », le président du CESE, Idrissa Seck s’est signalé par son absence. Pour sa première grande réunion de L’UCESA à Dakar, le patron de la 4ème institution du Sénégal après la Présidence, l’Assemblée Nationale et le HCCT, est abonné absent. Et dans le communiqué du CESE informant de la Réunion, aucune information sur l’absence du président du CESE.

Extrait du communiqué du CESE

« Au nom du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Sénégal, Monsieur Idrissa Seck, Me Moustapha Ndiaye, 3ème Vice-Président du Bureau conduira les travaux de cette mission technique de partage avec la participation des Honorables conseillers suivants :

Mme Woré Gana Seck, Présidente de la Commission du Cadre de vie, de l’Environnement et du Développement durable et Directrice générale de l’ONG Green Sénégal;

M. Fodé Diop, Architecte, rapporteur de ladite Commission ;

Mme Maimouna Isabelle Dieng, Présidente de la Commission spéciale du Plan, des Études générales et de la Synthèse et Secrétaire exécutive de la Plateforme des acteurs non-étatiques ;

M. Amacodou Diouf, membre de la Commission de la Santé et des Affaires sociales, Président du Conseil des organisations non-gouvernementales d’appui au développement (Congad). »

Le communiqué aurait pu indiquer : « Au nom du Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) du Sénégal, Monsieur Idrissa Seck » empêché ou absent du territoire…Mais absolument rien. Aucune indication. Le président Idrissa Seck délègue un collège composé de membres de son bureau pour conduire les travaux de la réunion de l’UCESA. Et ce n’est pas tout…la Sortie de Yankhoba Diattara dans un quotidien de la place sur l’absence d’Idrissa Seck est d’une vulgarité républicaine. Voici les propos de Yankhoba Diattara.

“Le président Idrissa Seck est en Europe, plus précisément en France. Mais moi, je communique régulièrement avec lui. Il va bien, il est avec sa famille. Il avait pris quelques jours de vacances. Le travail du CESE est assez soutenu, mais il a pris quelques jours. Mais nous sommes en contact régulièrement. Vous savez, le président Idrissa Seck est quelqu’un de particulier. Lui, il est dans la sobriété, dans la discrétion. Tout le monde le sait, il parle peu”, confie Yankhoba Diattara.

Idrissa Seck (Idy) a été nommé pour travailler au niveau du CESE et non pour des vacances de plus de 5 mois. Figurez-vous que le président Idrissa Seck est absent du CESE depuis le mois d’avril. Et monsieur Yankhoba Diattara de dire que le « président Idrissa Seck est dans la discrétion et la sobriété »…Mais sa discrétion et sa sobriété ne sont pas au-dessus du devoir républicain. Et Monsieur Yankhoba Diattara doit nous dire pourquoi Mr Seck était absent au Maroc lors de la réunion du bureau de l’UCESA ?

Idy a déjà fait faux bond à l’UCESA…

Le Maroc a accueilli le mercredi 9 juin dernier, la réunion du bureau de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA). C’est la rencontre qu’aucun président de conseil économique d’Afrique voudrait rater. Tous les présidents des conseils économiques étaient présents sauf Mr Idrissa Seck, le président du CESE du Sénégal…Comment Mr Diattara peut-il expliquer cette absence de taille ?

Mr Diattara ne peut plus cacher la vérité. Idrissa Seck est certes avec sa famille à Compiègne en France…Mais le président Idrissa Seck dit Idy est malade et souffre de d’une pathologie incompatible avec ses responsabilités. Le président de la République Macky Sall sait très bien ce qui se passe dans la tête d’Idrissa Seck car il fut le premier informé de la démence passagère dont est victime le président du Rewmi, Idrissa seck (idy)…C’est pourquoi, il a précipité l’alliance avec le Rewmi avant de le dissoudre prochainement dans son parti avec la complicité d’un certain…Yankhoba Diattara.

Mame Penda Sow pour xibaaru