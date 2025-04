«L’Afrique doit encourager la création d’outils digitaux pour concurrencer YouTube» (Samba Diouf)

20 ANNEES DE VIDEOS NUMÉRIQUES : Qu’est ce que l’Afrique gagne de YouTube ?

En cette date anniversaire de la chaîne numerique depuis la première vidéo du 23 Avril 2005, il est judicieux de s’interroger sur l’impact de ce produit GOOGLE dans le spectre de l’audiovisuel et dans l’économie numérique des États africains.

Le Sénégal a basculé de l’analogie vers la télévision numérique terrestre, il est donc utile de s’interroger sur l’impact des chaînes you Tube sur notre paysage audiovisuel.

Comment peut on tirer profit des chaînes You Tube?

Est ce que You Tube contribue à la croissance de l’économie numérique de nos États africains?

A ces problématiques, il convient de dire que la monetisation des chaînes YouTube obéit à 4 conditions parfois très difficiles à réaliser.

1. Existence du programme de partenariat dans le pays rattaché à votre compte.

2 Mille abonnés à votre chaîne

3. Effectivité sur votre chaîne YouTube de 4.000 heures de vues sur les 12 derniers mois.

4 Effectivité de 10.millions de shorts visionnés sur les 90 derniers jours.

Ces conditions cumulatives, en plus des publicités réalisées sur la chaine YouTube permettent de gagner de l’argent.

En Afrique les chaînes YouTube les plus quotées gagnent entre 7millions et 8millions d’Euros. Il s’agit de chaînes Égyptienne, Algérienne et Nigerianne.

Au même moment, les chaines YouTube plus actives d’Amérique et d’Europe, gagnent entre 200 millions et 300 millions d’Euros.

Le Sénégal ne compte pas de chaînes YouTube dans le Top africian, mais marque l’existence de chaînes YouTube aux contenus variés. ( musique, théâtre et chaîne de tv numériques)

Aujourd’hui, il est urgent que les chaînes de Tv classiques se recréent en produisant du contenu et en créant des plates-formes numériques.

Pour mieux se positionner, l’Afrique a urgemment besoin de créer du contenu pour davantage profiter de l’économie des chaînes YouTube

L’Afrique doit encourager la création d’outils digitaux pour concurrencer YouTube.

Au plan macro économique, YouTube a l’image des GAFAM, ne distribue pas les dividendes au continent africain.

L’ Union Européenne a instauré des taxes directes sur les revenus des GAFAM, afin de capter sa part de l’économie.

L’Afrique, notamment le Sénégal, doit appréhender le modèle économique et commercial des données ( DATA) pour maîtriser la facturation de la connexion INTERNET.

La facturation INTERNET très élevée sur la passerelle internationale à l’occasion du visionage des vidéos YouTube occasionne un gain énorme pour les FAI et les opérateurs de câbles sous marins qui pourtant créent des Cashs en Afrique aux fins de rapprocher les contenus à notre continent.

La creation de contenus concurrentiels, la maîtrise de la facturation des données connectées sont des pistes à explorer par l’Afrique pour capter l’économie des chaînes YOU TUBE, en attendant de booster le génie créateur qui va concurrencer ce produit GOOGLE

Samba DIOUF

Juriste Consultant en Économie Numérique.