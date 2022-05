L’alliance Wallu/Yewwi…une bombe qui anéantira Macky

L’alliance Wallu/Yewwi est une bombe qui anéantira Macky et ses » mackysards » et à coups sûrs il ne leurs restera que des os à ronger.

C’est la panique totale et je vous disais dans mes textes précédents qu’au Palais il n’ont plus le temps de parfumer les lieux et ils sombrent dans des nuits blanches depuis l’annonce de la coalition du siècle.

Intelligemment administrée, elle est venue au bon moments c’est dire à la dernière minute, prenant ainsi à contrepied tous les comploteurs qui n’avaient que leurs yeux pour pleurer.

Dès lors tous les moyens sont bons pour tuer la coalition dans l’œuf avant qu’elle n’éclore. La liste de la grande coalition Wallu Sénégal s’est vu refusée prétextant des doublons. Toutefois, ils oublient qu’ils ont en face d’eux, l’un des plus ancien parti politique qui se vante encore de 400.000 voix lors du dernier scrutin. Ce Parti a formé le Président de BBY et avec lui tout son entourage ou presque et quand j’entends » souris » pour dire Abdoulaye Sow qui se faisait désirer, sortir en catimini pour décrier la coalition Wallu/Yewwi et nous parler de mauvaise stratégie, j’ai envie de rire.

Ils ont la peur au ventre c’est pourquoi ils ont libéré leurs chiens de garde pour aboyer à longueur de journée. Pour se faire bonne conscience mais cachant mal son indigestion, il s’est fendu en de viles et vaines spéculations.

Nous vous disons d’aller au diable et de ne pas jouer avec des allumettes et que la moindre étincelle peut conduire à l’irréparable.

Cette alliance était une demande sociale et si vous essayez comme à vos habitudes d’éliminer le Wallu, vous aurez à faire avec le peuple. Vous avez l’habitude d’essayer car vos “ victoires “ soi disant sont le fruit d’élections truquées, de corruption et d’achat de conscience. Sachez que cette fois-ci ce ne sera pas possible car nous allons refuser au prix de nos vies.

Il est grand temps que cessent vos magouilles à ciel ouvert et à force de trop forcer, vous risquez de vous foutre le doigt dans l’œil.

48 heures c’est pour bientôt et le peuple vous attend de pieds fermes, en attendant que Dieu vous illumine avant qu’il ne soit TROP TARD!!!!