Alliance avec les Wade : Ousmane Sonko déçoit ses militants

Pauvre de moi ! Que d’espoirs déçus! Mr Sonko, j’ai 55 ans et la première et l’unique fois que j’ai franchi la porte d’un bureau de vote c’était pour vous donner ma voie en 2019. Je n’ai pas voté pour vous pour votre habilité politicienne ou vos habitudes à manœuvrer. Il ya beaucoup plus fort que vous dans ce domaine. Vous allier avec les Wade constitue à mes yeux la plus grande trahison qui soit. Virer Maky pour les Wade est une abomination. Vous m’avez profondément déçu. Je ne voterai plus pour personne !

Mamadou Lamine Bodian

Ex Membre de Pastef NIASSIA ZIGUINCHOR