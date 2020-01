L’annonce fracassante de Messi…Il ne veut plus

Après plus de 15 ans à empiler les buts, Lionel Messi, à 32 ans, songe à moins marquer et à plus participer au jeu.

Leader de la Liga à mi-championnat, grâce à une meilleure différence de buts que le Real Madrid, et une fois encore sorti premier de son groupe lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, le FC Barcelone n’en a pas moins vécu un début d’année agité. Conséquence de la déroute vécue lors de la Supercoupe d’Espagne. Ernesto Valverde a dû laisser sa place à Quique Setien et si le nouvel entraîneur des Blaugrana est un chantre du « Cruyffisme », son arrivée pourrait donner lieu à une révolution tactique. Mais le Barça peut se préparer à une autre révolution, celle-ci concernant son icône absolue, Lionel Messi. Celui qui ne compte pas moins de 619 buts en 707 matches assure avoir changé son jeu et ne plus être obsédé par le but. C’est ce qu’il a affirmé dans une interview accordée à DAZN, plateforme de streaming sportif.

Être plus créateur

« Je pense de moins en moins à marquer des buts. Je commence à jouer de façon de plus en plus reculée pour être le créateur plutôt que celui qui termine les actions, a-t-il ainsi expliqué. Évidemment, j’aime marquer et si j’ai une chance, je vais la saisir, mais chaque fois que je vais sur le terrain, je suis moins concentré sur les buts et plus sur le jeu », a-t-il expliqué. Une métamorphose logique à ses yeux. « J’imagine que les gens en parleront dès que j’arrêterai de marquer autant de buts. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l’évolution d’un joueur et de l’adaptation à une époque, pour être le meilleur à la fois pour lui-même et pour l’équipe », a-t-il poursuivi. Le joueur de l’Albiceleste s’est d’ailleurs souvenu de ses débuts au Barça, où il n’était pas encore la machine qu’il est devenu depuis. « Il fut un temps où je ne marquais pas beaucoup de buts. J’ai toujours marqué pour l’Argentine et pour les équipes de jeunes de Barcelone, mais j’ai eu du mal à marquer à mes débuts avec l’équipe première, a-t-il rappelé. Jusqu’à ce jour j’ai où j’ai eu un déclic et le ballon a commencé à entrer. Il m’a fallu quelques années avant que cela ne se produise. Et je me souviens que Eto’o me disait : ‘Le jour où tu vas commencer à marquer, tu ne t’arrêteras pas !’»