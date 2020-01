L’Appel de Malick Wade Gueye aux…mouvements citoyens

LETTRE AUX MOUVEMENTS CITOYENS ÑO LANK ÑO BAGN, AAR LI ÑU BOK.

Mes chers compatriotes,

Au lendemain du discours de fin d’année de son Excellence le président Macky SALL, à la suite de la conférence de presse qui s’en est suivie, le peuple sénégalais s’est réjoui de la clarté des réponses sur certaines questions que des journalistes de différents organes de presse ont eu à soulevé avec courage et patriotisme afin d’en savoir plus sur ce que nous avons de commun ; le fonctionnement de notre État.

Mes chers compatriotes, quel charme pour tout sénégalais de bonne foi d’entendre le président de TOUS les sénégalais évoquer avec franchise, justesse, clarté et bonne foi les réformes, changements et projets politiques qu’une certaine classe de l’opposition par manipulations maladroites et avec malhonnêteté cherchent à ternir afin de mettre le Sénégal en danger permanent qui risque d’imploser à tout moment et hypothèquer la bonne marche du pays.

Son Excellence le président Macky SALL, comme d’habitude ne parle qu’au moment opportun et au lieu qu’il faut à cause de sa pondération, de sa sérénité devant toute épreuve mais surtout de son expérience d’homme d’État qui n’a d’égal dans le landerneau politique sénégalais. Ces marques de valeurs humaines manquent gravement à ceux qui le combattent jour et nuit; ceux qui croient qu’avec la manipulation et les contrevérités, l’insulte et les invectives arriveront à leurs fins: l’insurrection.

Ces vertus ne conviennent qu’au courage d’un homme politique qui a le Sénégal au cœur. Fort heureusement, plus des 2 tiers des sénégalais l’ont compris et le soutiennent sans conditions. Nous devons tous en être fiers car ce sont ces vertus qui lui valent d’être considéré comme le leadership éclairé du continent africain. Un homme d’État doit laisser le temps agir, il doit éviter de réagir sous le coup de l’émotion. Il doit être neutre vis à vis des affaires intérieures des autres pays. Il doit savoir se taire quand il le faut et parler quand il est temps. Ceci lui éviterait d’essuyer les revers de la honte ou du gêne, de l’humiliation ou du mépris.

Mes chers compatriotes de ÑO LANK ÑO BAGN avec tous ceux qui les soutiennent ou qui les reçoivent, chers journalistes, je voudrais qu’on parle librement de nos affaires politico économiques et sociales dans la vérité et avec ce que l’intérêt général prescrit; parlons à notre conscience, le guide assuré d’un être intelligent et libre, le juge infaillible du bien et du mal.

Évitons de suivre ceux qui veulent fragiliser, humilier et dévaloriser l’Etat. Évitons d’aggraver notre désespoir en ôtant la seule ressource qui pouvait maintenir la cohésion sociale: la VÉRITÉ dans toute action politique.

C’est sous les auspices de cet homme d’État respectable que le Sénégal a connu des avancées significatives dans tous les domaines. C’est à l’appui de sa vision, de sa crédibilité guidées par son expérience, que notre pays s’est hissé à sa place actuelle dans le concert des Nations par ses différents programmes politiques. Tâchons au moins d’honorer ses qualités en lui reconnaissant le mérite de s’être donné à fond depuis 2012 pour porter notre taux de croissance à 7% et de le maintenir. Voyons ensemble quelle perspective s’offre encore à nous pendant qu’il est temps, voyons quels succès devons nous espérer obtenir en se mettant au travail et au dialogue dans un monde où tout concourt à l’égoïsme économique et à une concurrence déloyale.

Le bon Dieu nous a prodigué ses dons; la tolérance, la bonté, la réceptivité, la solidarité, le tout moulé dans l’hospitalité ( LA TERANGA SÉNÉGALAISE ) cultivés par notre FOI en Dieu, avec des doués dans tous les domaines qui concourent à l’émergence que nous souhaitons tant. Mettons-le à profit et arrêtons un tout petit peu cette politique politicienne, l’intoxication, la manipulation et le bavardage inutile. Mettons nous au travail de grâce. Joignons ensemble nos forces, nos compétences, nos capacités et moyens à la maturité humaine qui dédommage des progrès pour aller de l’avant. Ne croyons pas au père noël, seul le travail fait avancer les Nations. Que ceux qui s’opposent le fassent pour l’intérêt supérieur de la Nation et non pour leurs propres intérêts.

Les discours aux belles formes de rhétorique mensongère ne doivent point émousser notre élan patriotique ni appesantir sur notre engagement vis à vis de notre pays. Les contestations et manifestations sans raisons valables doivent cesser ; nous perdons du temps au moment où d’autres pays avancent. Le seul.centre d’intérêt des hommes politiques tourne autour de deux mots : ÉLECTIONS et MANDATS.

L’ardent désir de voir l’Afrique se relever pour marcher vers les progrès doit inspirer chaque africain afin qu’il fasse de la construction de son pays le seul défi de son existence sur terre. L’amour de la patrie vaut plus que celui du pouvoir: ( NIT KU ÑUL YAA BEUGG NGOUR) « le noir aime.trop le pouvoir » au point de tuer, de mentir, de trahir pour l’avoir. Le noir est bien des fois le père de tous les sentiments sublimes qui mènent aux guerres fratricides qui secouent le monde de nos jours. C’est en Afrique en grande partie que les guerres tribales, les génocides, les querelles de succession et de positionnement, l’égoïsme, le manque de respect, les hors la loi… font rage aujourd’hui dans le monde.

Ayons une élévation d’idées pour construire nos pays et la justesse du sens de la vie afin de vivre utilement. Nos âmes doivent être plus humaines pour déployer de brillantes facultés de combats plus nobles pour le bien-être de l’humanité. Pour en arriver, nous devons davantage éduquer et former la jeunesse africaine afin d’avoir des ressources humaines de qualité pour faire face aux défis qui nous interpellent. J’ai dit.

Malick Wade GUEYE DSE/ APR/ Espagne.