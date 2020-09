Lass Badiane accuse : « certains journalistes sont malhonnêtes ! »

Lass Badiane, responsable politique APR de la commune de Grand Yoff s’en prend aux journalistes qui mettent des cagoules politiques pour s’attaquer au régime de Macky sall

intégralité du communiqué de Lass Badiane

Certains journalistes sénégalais sont des politiciens encagoulés qui combattent le régime du président Macky SALL avec leurs moyens de diffusion. Il y’a des menteurs organisés, des tricheurs, des abrutis et il y’a autour un système qui n’a même plus le recul professionnel de se dire: Mais qu’est-ce qu’on est en train de raconter en terme d’inepties?

De petites cervelles au service d’un métier noble mais envahit par des pourritures comme disait MÉLENCHON.

Prenez vos responsabilités en quittant les rédactions afin de vous engager en politique !

Nous ne sommes pas non plus naïfs. Quand on mène une campagne de presse pour des opposants en leur offrant des tribunes pour qu’ils s’adressent à des milliers de téléspectateurs, d’auditeurs et de lecteurs sans la moindre question gênante, qu’on leur multiplie les interviews sur les plus grands médias et qu’on suscite des articles, des opinions qui ressemblent à des communiqués de presse, on finit par créer de la confusion.

C’est facile de croire qu’on a toutes les réponses si on n’a pas des responsabilités réelles. Mais une fois dans le cœur du Pouvoir, on est sûr et certain qu’on n’avait rien compris.

Nous demandons juste que le combat politique soit mené avec des arguments, des débats des suffrages. Pas en instrumentalisant l’opinion pour régler des différends politiques à travers les médias, vos médias.

LASS BADIANE

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM

RESPONSABLE APR GRAND YOFF