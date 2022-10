Lass Badiane sur la visite de Darmanin : « Le principal sujet devrait être la question migratoire »

VISITE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR GÉRARD DARMANIN À DAKAR : Le principal sujet devrait être la question migratoire

Jusqu’à présent, la pratique du double langage, l’un pour Paris, l’autre pour Dakar, était la règle.

Il faut être martial à Paris et tout à fait discret à Dakar.

Je pense, qu’il faut rompre avec cette détestable habitude qui ne peut qu’augmenter les désillusions et nous conduire à de très graves problèmes.

La France n’a pas à rougir de ce qu’elle a fait et de ce qu’elle continuera à faire.

Mais c’est le devoir de nos autorités, de dire que, la France ne peut pas accueillir tout le monde.

Le consulat général de France à Dakar met tout en œuvre pour répondre à la très forte demande de dépôt et retrait des passeports sénégalais.

Du 1er janvier au 30 septembre 2022, ils ont été 5.900 à obtenir un titre d’identité et de voyage auprès du consulat, soit 25% de plus par rapport à l’année 2019, qui a précédé la crise sanitaire.

Depuis le mois d’avril, une nouvelle application permet de prendre les rendez-vous en ligne, plus facilement et plus rapidement.

Le consulat général a mis à la disposition des demandeurs 7.000 rendez-vous depuis le 1er janvier, dont 1.100 ont été pris mais non honorés, bloquant ainsi l’accès au guichet du consulat général pour 15% des usagers.

Quelle est la responsabilité des autorités consulaires françaises dans cette situation ?

Aucune!

Les sénégalais attendent jusqu’au dernier moment pour vouloir prendre rendez-vous , tout en ignorant les procédures administratives liées à leurs demandes.

Pourquoi cette obsession à vouloir étudier, travailler ou s’installer en France ?

Les autres pays de l’espace Schengen, les USA, l’Asie sont ouverts aux sénégalais, au même titre que la France.

La République Française a ses règles comme toute République qui se respecte.

La France a toujours respecté les règles de la Convention de 1974, 1985 et l’accord signé en septembre 2006 et relative à la circulation et au séjour des personnes entre les deux États.

On ne peut pas vouloir transgresser les règles et vouloir en même temps les revendiquer.

Je suggère au ministre de l’intérieur Gérard DARMANIN de tenir un discours de vérité, sans filtre, aux sénégalais.

En tout cas, une chose est certaine, c’est que les destins de la France et du Sénégal sont liés pour le meilleur comme pour le pire. Ils sont liés par les seuls liens qui ne se brisent jamais, ceux de la géographie et de la langue officielle.

D’autres liens historiques d’amitié et de coopération unissent les deux pays à travers différents domaines.

Que certains sénégalais prennent leurs responsabilités et arrêtent de s’en prendre à la France, qui est une Nation qui défend ses intérêts !

Ils connaissent les responsables et coupables de de leurs maux, sans piper mots.

LASS BADIANE ENFANT DE LA RÉPUBLIQUE