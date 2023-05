L’Association des Français du Sénégal (AFS) est née…Birahim Camara président

Réunis ce 4 mai 2023 à Dakar à la Rue 41 x 26 Medina en assemblée générale constitutive, les français originaires du Sénégal ( résidents et expatriés) ont décidé la mise en place , conformément aux dispositions en vigueur :

ARTICLE I

L’ASSOCIATION DES FRANÇAIS DU SÉNÉGAL ( AFS ) ouverte à tous les ressortissants français expatriés et originaires du Sénégal établis en France ou au Sénégal.

Le siège de la représentation de l’ AFS est fixé à la maison communautaire de Waoundé dite Waoundé Kompe Khore sise à la rue 41 x 26 Médina Dakar

Il peut être, en cas de nécessité, transféré à tout autre endroit.

ARTICLE II

Nonobstant l’assemblée générale annuelle , la représentation de L’AFS peut se réunir en session semestrielle sur convocation du président ou de la majorité absolue des membres du bureau de l’AFS composé de douze membres élus par l’assemblee générale ordinaire pour un mandat d’un an renouvelable .

ARTICLE III

Les membres du bureau sont :

Un président et deux Vice-présidents qui convoquent et dirigent les assemblées générales semestrielles et les réunions trimestrielles du bureau.

Un secrétaire général et deux( 2) adjoints qui définissent, organisent et établissent l’ordre du jour des réunions .

Ils reçoivent et transmettent tous les documents signés par le président et assurent la gestion administrative de l’association.

Un commissaire aux comptes et deux (2) adjoints qui veillent sur la régularité et la conformité de toutes les opérations financières de L’AFS selon les dispositions réglementaires et légales en vigueur.

Un trésorier général et deux (2) adjoints qui proposent les sources de financement des activités de l’association sous le contrôle des commissaires aux comptes .

ARTICLE IV

Les sources de financement des activités de l’association proviennent des cotisations, des dons et legs .

ARTICLE V

Une section, autonome dans son organisation et son fonctionnement , est créée dans toutes les régions du Sénégal .Ses objectifs sont :

1/écouter, conseiller, orienter et assister tout français originaire du Sénégal dans ses démarches auprès des autorités administratives , judiciaires en France et consulaires compétentes pour faciliter la prise de rendez-vous , le dépôt et le retrait des dossiers relatifs aux opérations de transcription des actes d’état civil ( naissance, mariage, décès et livret de famille) et de traitement des demandes de délivrance de carte nationale d’identité , de titres de voyage et de carte d’immatriculation consulaire des familles au Sénégal.

2/créer un cadre de dialogue entre tous les services et les usagers du consulat général de France à Dakar afin de faciliter l’exercice des droits civils , civiques et politiques ( élections françaises) .

3/promouvoir des actions d’éducation , de formation professionnelle , militaire et de création d’entreprise en adéquation avec les réalités et les perspectives françaises en termes d’insertion et de reinsertion sociale et économique.

ARTICLE VI

Toute référence à une religion, à une race , à une ethnie, à un parti politique , à une centrale syndicale et à un genre est prohibée au sein de L’AFS et constitue un motif d’exclusion.

ARTICLE VII

En cas de dissolution de L’AFS par la majorité absolue des membres présents réunis en assemblée générale extraordinaire, les fonds seront affectés à une organisation caritative.

Fait à Dakar le 4 mai 2023.

Le Président

Birahim Camara