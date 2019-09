Le Barça trouve un bon plan pour Dembélé

Le Barça et ses supporters vont devoir s’y faire. Neymar n’est pas venu et malgré les rancœurs de certains à l’égard d’Ousmane Dembélé, qui a donc refusé de venir au PSG, il aura un rôle important cette saison.

Leo Messi, Antoine Griezmann, Luis Suarez et donc Ousmane Dembélé. Impossible de faire sans l’international français tant le programme s’annonce gargantuesque cette saison. Mais avant de récupérer la meilleure version du Tricolore, il va falloir en passer par quelques ajustements. Et il ne s’agit pas là des inévitables (et récurrentes à chaque mauvaise période) critiques concernant son hygiène de vie.

Certains de ses coéquipiers (Messi, Suarez…) qui ont poussé pour le retour du Brésilien vont devoir s’y faire et oublier le « Ney ». La direction du club va sans doute essayer d’arrondir les angles car Dembélé est clairement pointé du doigt, dans la presse ou sur les réseaux sociaux, puisque son entêtement à rester a eu pour conséquence d’empêcher la venue de Neymar.

La dernière opportunité pour Dembélé

Selon le Mundo Deportivo, le club va publiquement défendre le choix du Français de vouloir rester et multiplier ses interviews pour justifier son choix d’aider le Barça et ses envies d’être impliqué à fond dans le projet. Il n’est finalement que peu exposé à l’échelle d’un club de cette taille et cela joue forcément contre lui. Le président Josep Maria Bartomeu a répété plusieurs fois que le Français « est meilleur que Neymar », il faudra en faire plus pour convaincre les socios.

Enfin, Eric Abidal sera plus présent que jamais pour qu’il soit le plus professionnel possible. Après deux saisons marquées par de bonnes périodes, des fulgurances, mais un manque réel de continuité lié aux blessures, Dembélé se trouve sans doute face à dernière opportunité de prouver qu’il peut effectivement s’imposer à Barcelone.