Le budget du ministère de la Santé connu

Le projet de budget du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 270.110.604.494 F Cfa en crédits de paiement et 235.996.717.777 F Cfa en autorisation d’engagement.

Devant les députés, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que le projet de budget 2022 de son département a été élaboré en référence et en cohérence avec ces quatre programmes. Plus spécifiquement, dit-il, ces crédits permettront de poursuivre la riposte à la Covid-19 et de relever les défis traditionnels du secteur de la santé et de l’action sociale.