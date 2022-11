Le budget du ministère de l’Urbanisme connaît une baisse de plus de 22 milliards

Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdoulaye Seydou Sow a passé à l’Assemblée nationale, ce vendredi, pour le vote de son budget pour l’exercice 2023.

Celui-ci est arrêté à 85 340 344 196 F CFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 107 242 120 521 FCFA en 2022. Le budget de 2023 connait une baisse de plus de 22 milliards FCFA.

Le projet de budget 2023 du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique est arrêté à 85 340 344 196 FCFA en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) contre 112 242 120 521 FCFA en AE et 107 242 120 521 F CFA en CP, un an auparavant.