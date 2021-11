Le conseil de Me Malick Sall…pour Barthélemy Dias

Barthélemy Dias a déclaré qu’il n’ira pas comparaître le 1er Décembre prochain, date à laquelle est renvoyée son procès en appel. Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, qui était au Tribunal du Commerce ce jeudi, a réagi sur cette déclaration du Maire de Mermoz Sacré-coeur.

« Le tribunal a la possibilité de statuer en l’absence de la personne et de rendre sa décision. Et quand il rend une décision, le Tribunal a les moyens de l’exécuter. Mais si j’avais un conseil à donner à Barthélemy Dias, c’est que pour ce genre d’évènement, le mieux c’est d’y assister soi-même. Cela permet à ton avocat de pouvoir vous défendre. Quand vous ne venez-pas, votre avocat ne peut pas vous défendre. Mais je pense qu’il parlait juste et qu’à l’audience du 1er décembre il viendra comparaître. Et s’il ne vient pas, la Justice fera ce qu’elle devra faire », dit Me Malick Sall sur Igfm.