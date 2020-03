Le conseiller politique du président écrit à la…Diaspora

LETTRE A MES COMPATRIOTES ET AMIS DE LA DIASPORA…

PAR LUC SARR CONSEILLER POLITIQUE DE MACKY SALL

Depuis bientôt un Trimestre, trois longs mois d’indicibles souffrances et de privations en tous genres, Vous, braves femmes, hommes et jeunes compatriotes vivant aujourd’hui hors du territoire national, avez fait preuve d’une incomparable dignité et d’un moral à toutes épreuves. Loin de chez Vous, mais toujours proches de Nous, votre abnégation, votre bravoure et votre force combattante en bandoulière, Vous avez été plus que de nos simples Ambassadeurs dans toutes les parties du monde. Vous avez témoigné, en effet, de Valeurs et de Vertus qui font la fierté de notre Nation et de notre Peuple pour davantage valoriser « l’homo senegalensis », partout où vous résidez. Ni les confinements douloureux, ni les contrôles permanents et parfois vexatoires, encore moins les attaques, dont certaines d’une extrême brutalité, n’ont eu raison de votre résilience et de votre sens élevé de l’Honneur.

Aujourd’hui, plus qu’hier, tenace demeure votre attachement à la Mère – Partie, pur, reste votre Patriotisme. Dans les difficultés et les déchirements, dans la tourmente mondiale, devant les menaces, les peurs et autres stigmatisations nourries par une psychose collective troublée, vous demeurez imperturbables dans la fidélité à vos convictions et espérances les plus fortes. Ce que vous vivez dans votre chair au quotidien, vous nous le transmettez, au – delà des images insoutenables, au travers d’une multitude de faisceaux qui attestent de l’indéfectibilité de votre appartenance à la Communauté d’une Nation soudée par des Valeurs majeures dont vous êtes la plus belle des incarnations et la plus jolie des vitrines. Incontestablement, en faisant vôtre ce Proverbe arabe soutenant que « les épreuves difficiles ne nous brisent pas, elles nous fortifient ! », vous validez les grandes Thèses du Président Macky Sall. Celui – ci, en procédant à la Territorialisation des Politiques Publiques, développe une stratégie visant à dépasser l’horrible « Barça » ou « Barsaq », par les « 2T » de l’Espoir que sont « TOOK – TEKKI », a requalifié la Diaspora, pour davantage la magnifier. Après avoir élevé la Diaspora au rang de 15ème Région du Sénégal, le Président Macky Sall estime que la Diaspora se résume aux « 3T de la Grandeur » : « TUKKI » (ils sont hors du Territoire national) – « TEKKI » (ils ont réussi) – « TEKKIL » (ils aident et accompagnent leurs parents, proches et amis, à un niveau inégalé) !!!Tenez bon, car vous avez toujours tenu bon et devez toujours tenir bon ! Et au bout du compte, la Nation n’aura, avec vous, que du bon !!Chers Compatriotes, je m’incline devant votre force collective et individuelle, tout en vous assurant mon soutien infaillible et intangible !!!

Pr. Luc Sarr

Conseiller Politique du Président Macky Sall

Membre du Secrétariat Exécutif National de l’APR