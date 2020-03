Les enseignants perturbent les cours avant la…grève totale

Les syndicats d’enseignants poursuivent sans tambour ni trompette leur mouvement d’humeur. Les sept syndicats les plus représentatifs de l’éducation appelé G7 (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden, Siens et Sneelas/FC) déroulent leur 5e plan d’actions à partir de demain. Les enseignants observent le jeudi 12 et vendredi 13 des débrayages à partir de 9h qui seront suivis par des visites dans les écoles. Ils vont corser la lutte la semaine prochaine en décrétant une grève totale le mardi 17 mars. Le mercredi 18 mars, ils reprennent les débrayages à partir de 9h. Et des assemblées générales seront tenues ce jour dans les tous les départements du Sénégal.