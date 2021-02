Le covid-19 baisse aussi…la qualité du sperme

Baisse de la qualité du sperme : un effet de la Covid-19 ?

En plus des fonctions respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, cette forme du coronavirus pourrait aussi toucher les fonctions reproductives. C’est en tout cas ce qu’affirment des chercheurs allemands de l’université Justus-Liebig dans une étude publiée dans Reproduction.

Plus précisément, la fertilité masculine est ici touchée. L’infection entraine, selon eux, une augmentation de l’inflammation et du stress oxydatif dans les spermatozoïdes. Ceci inclut alors une baisse de la qualité du sperme.

Leur étude a été menée auprès d’hommes de moins de 40 ans : 84 ont été infectés par le coronavirus, 104 n’ont pas contracté la maladie. Tous les dix jours, et ce pendant 60 jours, leur sperme a été analysé.

Les chercheurs ont constaté que chez les hommes ayant été infectés, les spermatozoïdes seraient moins concentrés dans le sperme, et seraient susceptibles d’être plus déformés et moins mobiles.

Ce qui est aussi intéressant dans les résultats, c’est le lien fait entre la gravité de l’infection et l’altération du sperme : plus la sévérité de la maladie fut grande, plus la qualité du sperme fut réduite.

Ces changements correspondent à un état d’oligoasthénotératospermie, l’une des causes les plus fréquentes d’hypofertilité chez l’homme.

Un résultat si on peut dire rassurant : de manière plus globale, les hommes qui ont eu les symptômes du Covid-19 comme une fièvre, des courbatures, ou encore une perte du goût et de l’odorat, et qui s’en sont largement remis en quelques jours n’auraient pas de soucis à se faire.

Covid-19 et fertilité : un effet sur le long terme ?

Mais cet effet est-il gravé dans le temps ou passager ? Le doute reste entier. « Bien que ces effets aient eu tendance à s’améliorer avec le temps, note cependant le Pr Behzad Hajizadeh Maleki, principal auteur de l’étude, ils sont restés significativement et anormalement plus élevés chez les patients atteints de Covid-19 ».

Pour lui, si d’autres recherches viennent confirmer ces résultats, le système reproducteur masculin devrait être déclaré organe à haut risque par l’Organisation mondiale de la santé dans le cadre de l’infection au Covid-19.

Bien sûr, cette étude reste à être corrélée avec de nouvelles recherches, puisque rien ne prouve que le sperme soit affecté sur le long terme, et bien sûr, rien ne garantit la qualité du sperme des participants avant étude.

En effet, comme l’indique une autre étude à ce sujet, parue cette fois-ci sur le site Science Media Centre, il se peut déjà que ce soit les traitements de la maladie qui viennent altérer la qualité du sperme. Sans oublier à la fois que les infections virales en général peuvent avoir un effet négatif temporaire, et que les personnes infectées de manière sévère peuvent, plus souvent, présenter des comorbidités, comme l’obésité qui à elle seule a un effet sur la qualité du spermatozoïde.

Covid-19 chez les hommes : d’autres effets d’ordre sexuel

Nulle raison de paniquer avant de voir naitre de nouvelles études sur les effets de la Covid-19 sur la fertilité masculine. Cependant, ce n’est pas la première fois que de sérieux doutes sur les conséquences de cette infection sur l’appareil génital masculin émergent. Depuis plusieurs mois, des médecins alertent sur le dysfonctionnement érectile.

Il est de deux ordres : un symptôme direct, rare mais répertorié à plusieurs reprises : une érection persistante de plusieurs heures, ce qui est très douloureux, chez des hommes testés positifs. Mais aussi, après la maladie, des difficultés chez d’autres à avoir une érection.

Par ailleurs, si des rumeurs ont couru sur une possible infertilité des femmes après avoir été vaccinées contre la Covid-19, il n’en est rien. Cette hypothèse scientifiquement infondée a été mise de côté. Rien à ce jour n’a été signalé en ce qui concerne les hommes.