Urgent ! des patients guéris de la covid-19 deviennent…impuissants

Des patients guéris Covid-19 au Ghana se plaignent de dysfonctionnement érectile

Au Ghana, l’infection à la Covid-19 laisserait des séquelles même après guérison du patient. Selon des médecins ghanéens qui se basent sur le cas de plusieurs patients, le virus induirait un problème d’érection du pénis après la guérison.

En dehors d’une deuxième vague éminente, les autorités sanitaires ghanéennes sont confrontées à un autre souci qui surgit après la guérison du patient. Parmi les 59.000 guéris sur le nombre pléthorique de cas de contamination recensé depuis le début de la pandémie, certains hommes ont signalé des problèmes de dysfonctionnement érectile. C’est ce que rapporte Dr Frank Serebour, vice-président de l’Association Médicale du Ghana (GMA).

À en croire le médecin, ce trouble non négligeable est un effet secondaire du Coronavirus. « L’effet secondaire de la Covid-19 devient de plus en plus grave, certains hommes qui sont complètement rétablis de l’infection virale ne ressentent pas d’érection du pénis pour le plaisir sexuel », a indiqué Dr Frank Serebour.

L’information fournie par ce dernier a été appuyée par son confrère, Dr Emmanuel Tenkorang, le directeur régional du Service de santé dans la région Ashanti. Celui-ci indique de son côté, qu’une étude sera menée pour comprendre la raison de ce dysfonctionnement. En effet, cela inquiète déjà beaucoup d’hommes. Une situation qui doit automatiquement contraindre les citoyens à appliquer les gestes barrières.

D’ailleurs, Dr Serebour pense qu’il est important de donner cette information au public. Les Ghanéens devraient maintenant comprendre l’importance du lavage des mains, du port d’un masque de protection et du strict respect de la distance sociale.