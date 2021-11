Le directeur de l’hôpital Abass Ndao bat campagne pour Diouf Sarr

Le directeur de l’hôpital Abass Ndao, Amadou Ndiaye a clôturé, ce lundi, un week-end politique riche en activités.. Après une première sortie réussie, le samedi, chez les femmes de la calebasse de Mbenguene et de Ngaparou, à qui il a apporté son soutien et celui du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Le responsable politique de l’APR de Yoff a tenu a enchaîné le dimanche avec le nettoyage du cimetière de « Belelane » organisé par les associations « yoffoises ».

Un événement où il a apporté son soutien au nom du ministre Abdoulaye Diouf Sarr.

Pour terminer en beauté ce week-end prolongé, le directeur NDIAYE, a présidé la cérémonie de remise de cadeaux aux enfants organisée par la paroisse en association avec les responsables politiques de Nord-Foire et de Ouest-Foire.

Parmi les invités, nous pouvons citer les responsables politiques de l’APR monsieur Blondin, Maimouna Diallo et Fatou Gueye Diallo, en présence du président du conseil d’administration de la case des tout-petits, le délégué de quartier D’Ouest-Foire, des communicateurs traditionnels et de Mme Aminata du PUR, entre autres.

Le Directeur Amadou Ndiaye a tenu à remercier l’église et les responsables politiques pour le choix porté sur sa personne.

Il a tenu dans son discours à remercier l’église et les dignitaires qui ont fait de lui le parrain de l’événement » Je suis très heureux d’être là, ce matin, au nom du Ministre-Maire Abdoulaye Diouf Sarr et en mon nom propre. En ce jour spécial de Toussaint où nos parents chrétiens s’occupent de leurs défunts. Je remercie l’église pour cette initiative en rapport avec les responsables politiques de Nord Foire et Ouest-Foire : monsieur Blondin, Mesdames Maïmouna Diallo et Fatou Diallo, ainsi que toutes les personnes qui se sont chargées de l’organisation de cet événement. »

C’est sur cette même lancée, le directeur a ajouté : » c’est une activité dévolue à l’État et à la municipalité donc si l’église s’y met cela ne peut qu’être salutaire pour nous. Je salue la présence du délégué de quartier, du président du conseil d’administration de la case des tout-petits, des communicateurs traditionnels ainsi que Mme Aminata du PUR à qui je tends la main pour travailler pour notre localité, car mes relations avec son guide religieux Serigne Moustapha Sy dépassent la barrière politique. »

Le directeur Amadou NDIAYE a conclu son discours en montrant l’importance qu’il accorde à l’éducation : « Je suis très honoré de venir dans ce genre de manifestations regroupant toutes les tranches sociales de Yoff. Pour moi, éduquer ne se limite pas seulement à administrer du savoir aux enfants, mais aussi d’organiser ces types de manifestations visant à épanouir ces derniers ».

Pour terminer, il a lancé un appel à la mobilisation derrière le ministre ABDOULAYE Diouf Sarr et le président Macky Sall pour une victoire au soir du 23 janvier 2022 :

» Je lance un appel solennel aux mamans et aux parents des enfants à continuer de se mobiliser derrière le candidat Abdoulaye Diouf Sarr pour relever le défi de son excellence, Mr Macky Sall, président de la République du Sénégal que je remercie au passage de la confiance faite à notre candidat. Nous allons œuvrer de sorte qu’au soir du 23 janvier 2022, les pages de l’histoire soient marquées d’une encre indélébile, car la Mairie de la capitale sera entre les mains du gouvernement en place. Je vous remercie » a conclu le directeur de l’Hôpital Abass Ndao