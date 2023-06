Le F24 rejette les conclusions du dialogue national

Les conclusions du dialogue national n’emportent pas l’adhésion des membres de la plateforme F24. Ces derniers, à travers un communiqué, soutiennent que «ses conclusions confirment malheureusement tous les acteurs sceptiques qui avaient prédit un deal savamment construit au service des seuls intérêts des tenants actuels du pouvoir».

Suffisant, alors, pour pousser le F24 à les rejeter, d’autant qu’aux yeux des membres de cette structure, ces conclusions tendent «à endormir les citoyens par des formules du genre «laisser au Conseil constitutionnel le soin de trancher la question de la troisième candidature».

En effet, les dispositions constitutionnelles interdisant l’exercice de plus de deux mandats consécutifs sont sans équivoque et le serment du président de la République à les respecter et à les faire respecter est non négociable».

Evoquant «la volonté affichée de violer la Constitution (…)», le F24 appelle «tous les citoyens épris de paix et de justice à se dresser comme un seul homme pour barrer la route aux pouvoiristes qui, par la manipulation et la terreur, veulent nous imposer un troisième mandat illégal et illégitime».

Afin de préserver la paix sociale, le F24 plaide pour la libération de «tous les détenus politiques» et demande au chef de l’Etat «de lever le blocus du domicile de Ousmane Sonko ainsi que les mesures restrictives, affectant le droit d’aller et de venir, qui asphyxient les régions du Sud». «C’est en permettant à tous ces Sénégalais de fêter dignement et librement la Tabaski auprès de leurs proches que le Président Macky Sall peut enclencher la désescalade et renoncer à l’aventure du chaos», font remarquer Mamadou Mbodj et ses alliés, qui scandent «Tabaski pour tous !».

Ces membres de la Société civile et de partis politiques n’attendent du Président Macky Sall que ceci : «Ramener la sérénité dans ce pays, cultiver un climat de paix, préserver l’harmonie ethnico-religieuse.»

«Certains se sont juste trouvés au mauvais endroit au mauvais moment, incapables de comprendre la raison de leur embastillement», apprécie le F24 à propos des «détenus politiques». «La surpopulation carcérale consécutive aux arrestations abusives et massives, traduit la dérive autoritariste du régime répressif de Macky Sall qui ne semble plus se soucier de respecter les engagements du Sénégal en matière de droits de l’Homme.

A ce titre, F24 dénonce les conditions indécentes dans lesquelles vivent les citoyens interpellés et rappelle à toutes les autorités politiques, administratives et judiciaires que la torture et les traitements inhumains et dégradants sont un déni de la dignité humaine et sont internationalement classés parmi les infractions imprescriptibles», souligne le F24.