Le FPDR/France demande l’arrestation de Dembourou Sow

Aliou Dembourou Sow n’est pas encore sorti de l’ombre. Après son appel à user de machette contre les anti-3e mandat de Macky Sall, il se fait bombarder de tout bord. Dans une note parvenue à la rédaction, le FPDR, section France demande l’arrestation du Président du Conseil départemental de Ranérou.

Voici l’intégralité du communiqué transmis à Xibaaru:

Il faut mettre hors d’état de nuire le député terroriste Aliou Dembourou SOW

Pour la première fois, dans l’histoire politique du Sénégal, un député, Aliou DEMBOUROU SOW appelle ouvertement et publiquement au génocide ethnique au Sénégal.

En tenant des propos d’une extrême gravité qui relèvent d’infractions pénales telles que l’apologie de la violence, l’incitation à la haine et au meurtre de masse), le criminel Aliou DEMBOUROU SOW s’est mué en un député terroriste souillant l’assemblée nationale, dans ce qu’elle a de plus sacré.

Compte tenu des graves menaces qui pèsent sur l’unité et la cohésion nationale, le FPDR France exige l’exclusion et l’arrestation immédiate, d’Aliou Dembourou SOW, nouveau malfrat des temps modernes.

Le FPDR France demande au procureur soumis, Bassirou GUEYE de prendre toutes ses responsabilités dans cette affaire ou de renoncer définitivement à ses fonctions. A défaut, la permissivité s’installera au Sénégal et des citoyens, pourront demain dire, en toute liberté, qu’ils prendront les armes contre Macky Sall, se référant à la jurisprudence Aliou DEMBOUROU SOW. Ce sera l’anarchie.

Le FPDR France alerte l’opinion publique nationale et internationale sur le risque d’affrontements ethniques, au Sénégal, qui a pour origine, un projet totalement illégal et inconstitutionnel de Macky Sall de briguer un troisième mandat et prévient que les citoyens sénégalais seront déterminés, au prix de leurs vies, à faire face au régime, pour empêcher un coup d’état constitutionnel en 2024.

M.Sidy FALL

Fait à Paris, le 14 octobre 2020

Coordonnateur du FPDR France