Le FPDR France magnifie la médiation du Khalife général des mouride

Nous ne cesserons à jamais de remercier nos chefs religieux, l’Eglise Catholique et plus particulièrement le Khalife Général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui a convoqué tous les leaders politiques du front de Résistance Nationale (FRN) à son domicile, à Touba pour éviter le pire et préserver la PAIX au Sénégal.

Le Front Patriotique pour la Défense de la République (F.P.D.R France) se réjouit de tous les moyens déployés par l’actuel Khalife de Touba, à la suite de la révolte du 03 mars 2021 de la population qui cherche à se nourrir, se loger, se vêtir, une justice équitable et participer à l’économie nationale.

Le FPDR France rappelle au régime actuel du Président Macky Sall que les chefs religieux ne sont pas des citoyens ordinaires, mais de véritables régulateurs sociaux dans le Sénégal. Aujourd’hui, le pouvoir actuel du Président Macky Sall a été sauvé de peu, par un chef religieux, un véritable médiateur social.

Grâce à la médiation de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Khalife Général des Mourides, le Président Abdoulaye Wade a accepté de se réconcilier avec le Président Macky Sall, à la mosquée de Massalikoul Djinane, à un vendredi sein du 27 septembre 2019, en présence des leaders du Front de Résistance Nationale, devant la presse nationale et internationale.

Depuis 2014, le FPDR France n’a cessé d’alerter le peuple sénégalais sur l’arnaque du siècle, dénommée « plan Sénégal émergent », un programme irréaliste et mensonger, à coups de milliers de milliards fictifs. Tout le monde se souvient des conseils ministériels décentralisés, où Macky Sall « Monsieur milliards fictifs » promettait 3191 milliards de Franc CFA aux 13 régions du Sénégal pour la mise en œuvre de milliers de pseudo projets ; des projets fictifs qui ne connaîtront jamais le moindre début de financement ou d’exécution (Saint-Louis : 306,7 milliards ; Kaolack : 255 milliards ; Matam : 127 milliards ; Louga : 250 milliards ; Tambacounda : 201,9 milliards; Thiès : 447 milliards ; Ziguinchor : 360 milliards ; Kolda : 204 milliards; Kédougou 192 milliards ; Diourbel 209 milliards, Kaffrine : 206 milliards ; Sédhiou 187 milliards ; Fatick : 246 milliards ). Alors que le pays fait face à une crise sociale sans précédent, que les jeunes et les étudiants sont désespérés, que le tissu industriel est totalement déstructuré, que le chômage atteint un niveau record, que les faillites d’entreprises se succèdent à un rythme effréné, que la famine frappe aux portes du monde rural, que les retards de paiement et arriérés de salaires sont monnaie courante, que les GOORGOLU sénégalais tirent le diable par la queue, le mythe du Sénégal émergent s’effondre comme un château de cartes et on ne peut pas mettre tout cela sur le dos de la pandémie covid 19.

Où sont passés les 7 000 milliards fictifs du Groupe consultatif de Paris ? La spirale du mensonge ne trompe plus personne.

. La vie est plus chère au Sénégal qu’en France et ailleurs. Les prix de l’eau, de l’électricité augmentent chaque année de 3%. Le pain, l’huile, et les denrées de première nécessité coûtent très chers de nos jours au Sénégal qu’ailleurs….

Le FPDR France s’incline devant la mémoire de nos quatorze (14) morts et présente ses sincères condoléances attristées à leurs familles.

Le FPDR France exige du gouvernement de Macky Sall, la liste de tous les disparus et que les véritables assassins soient recherchés, arrêtés et punis selon les lois du Sénégal.

Le FPDR France se réjouit du travail titanesque, abattu par l’émissaire du Khalife, Serigne Bassirou Mbacké Porokhane fils de Serigne Moustapha Bassirou Mbacké et son équipe, dans une large concertation et le plus grand respect, avec les leaders du Front de Résistance Nationale (FRN).

Le FPDR France exige la lumière sur tous les types de financements de projets du régime de Macky Sall, soient audités par tous les corps de contrôle de l’Etat du Sénégal, exemples : Mbaye PRODAC 29 milliards, LE FONDS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS PRIORITAIRES (FONGIP), FAISE, DER, FONSIS, ANPEJ, Direction des Grands Projets du chef de l’Etat, les milles milliards de la covid sans oublier les 12, 5 milliards de franc CFA, affectés à la diaspora Sénégalaise.

Nous nous réjouissons également de la libération de Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf, Birame Souleye, Abass Fall et nous espérons vivement que toutes les personnes incarcérées à la suite de ces évènements puissent retrouver leurs libertés.

Fait à Paris le 29 mars 2021

Mr Sidy Fall Coordonnateur du FPDR France