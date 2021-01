Le frère du président est-il un…être sans droit ?

Être frère de président au Sénégal, un sacrifice innommable.

Être frère de président au Sénégal c’est être un être sans droit, sans ambition et sans volonté de vivre le projet de vie escompté. C’est aussi une porte d’entrée pour tout ennemi pour détruire le président.

Pour connaître la lie des sentiments des hommes politiques au Sénégal, penchez-vous du côté de ceux qui s’opposent au régime du président Macky SALL, vous frissonnerez face à leur hypocrisie, leur méchanceté, leur jalousie et leur bassesse.

Ce pays à 90% musulmans demeurent parmi les États ayant des hommes politiques, de la société civile et de « droits d’hommistes », les plus grands pécheurs sur terre à cause de la méchanceté et du mensonge.

Le mensonge, la médisance, la calomnie, la délation, le dénigrement infondé demeurent l’astuce de ces derniers qui n’hésitent pas d’aller à Touba, Tivavouane, Kaolack, Ndiassane ou à Yoff Layene pour s’agenouiller devant nos guides religieux à la moindre occasion et y raconter des contrevérités. Histoire de mettre en mal ces derniers d’avec le président ou sa famille.

Dieu n’exauce jamais leurs souhaits tant qu’ils souhaitent le mal à leurs semblables.

J’ai entendu Feu Pape Malick SY en donner l’exemple sur un disciple qui sollicitait des prières auprès de Feu son vénéré père, Serigne Babacar SY (RTA). A plus d’une fois l’homme revenait pour faire savoir au Saint homme que son problème demeurait entier après chaque prière. A la troisième sollicitation, le guide religieux lui rétorqua de faire une introspection afin de revoir ses actes de tous les jours envers ses semblables.

C’est le même scénario que nous sommes entrain de vivre avec certains de nos hommes politiques et de la société civile qui nourrissent une haine, une rancune et une rancœur sans raison envers le président Macky SALL et sa famille. Au lieu de donner leurs points de vue sur l’amélioration des conditions de vie des sénégalais, ils cognent dur, crachent du venin, cherchent à tourner en ridicule et rire aux dépens des membres de la famille du président et de ses collaborateurs : la presse, la radio, la télévision, internet constituent leurs caisses de résonance pour poser leurs actes.

L’emportement qu’ils ont envers Aliou SALL, le frère du président est tout autre. Il suffit juste de prononcer son nom pour que des symptômes de la méchanceté se manifestent. Comme si cela dépendait d’une combinaison de leurs caractères haineux envers un homme compétent, ouvert, réceptif, pondéré, fidèle en amitié et dont le seul tort est d’être le petit frère du président Macky SALL; pauvre Sénégal !

Le Sénégal où les zéros sont des héros. Un pays où des rappeurs, des animateurs de télé, des danseurs, des lutteurs …sont les héros qui font et défont les hommes et les femmes valeureux, voilà qui renseigne sur notre degré de pourrissement de notre société. L’excellence a déserté les forums, la jeunesse est détournée de l’essentiel. Au moment où d’autres pays aiguisent leurs élites intellectuelles pour assurer la relève, notre Sénégal s’enfonce de plus en plus dans le ridicule et la méchanceté en y entraînant les jeunes. Que va devenir le Sénégal de demain ?

Par passion, notre élite politique a fait de la méchanceté son cheval de bataille en usant de faussetés de toutes sortes sans hésiter, pour venir à bout de leurs souhaits.

Leurs forfaits s’articulent autour de l’invention, allant jusqu’à commanditer un documentaire que la BBC a mené pour salir le frère du président. Et certains sénégalais réclamaient à ce dernier 400.000 f cfa, leur part d’un pétrole dont aucune goutte n’est encore sortie de terre.

Aliou, le frère du président a pu répondre de leurs fureurs en posant la main droite sur le Saint Coran pour jurer qu’il n’était ni de près ni de loin mêlé à une affaire de trafic de pétrole. Ce qu’aucun parmi ceux qui l’accusent ne fera jusqu’à l’extinction du soleil.

Aujourd’hui Aliou étant blanchi par la justice sénégalaise après une information judiciaire, d’aucuns accusent nos magistrats d’être téléguidés par l’exécutif. Quel manque d’élégance et de sérieux. Ils veulent transformer leurs mensonges en vérité, leurs souhaits en réalités pour faire mal à Aliou. Pourquoi ? Croient-ils en Dieu ?

Dans son Guediawaye, certains le poursuivent partout, seulement dans ce coin de la capitale, les gens savent ce qu’ils veulent, ils savent discerner le vrai d’avec le faux, l’intérêt général d’avec l’intérêt personnel de chasseurs de primes comme l’animateur de télé, (Akhmed AIDARA), un charretier de sable, né à Ndangane Sambou, devenu « animateur » par la manie d’un homme de média cupide qui n’est intéressé que par la promotion de sa maison de presse. C’est sur son plateau de télévision que se passent la plupart des ignominies qui secouent la république.

Des mensonges, une chasse à l’homme les plus « déguelasses » que le Sénégal n’ait jamais connus, allant jusqu’à faire un parallélisme irrespectueux en invitant des assassins, des menteurs qui versent dans des dénigrements infondés à tout moment sur le président et sa famille. Voilà qui fragilise la démocratie ; « parfois il faut utiliser la violence pour sauver la démocratie » disait (Mandry MAKANA).

Quand les sarcasmes jaloux et piques acerbes sont orchestrés par des hommes politiques et qui le font sur la place publique, on se demande qu’est-ce que cela renseigne sur eux, de leurs modes de relation, de notre société ? Le sémiologue français (François Jost), dans son ouvrage « La méchanceté en actes à l’ère numérique » (CNRS Editions), étudie d’où viennent ces actes de méchanceté médiatiques et vers où ils vont. il faut faire très attention à tout ce qui est dénonciations calomnieuses, lynchages médiatiques. Un des problèmes que posent les médias, c’est que presse et télévision qui sont parfois dans des situations financières difficiles servent de caisses de résonance aux réseaux sociaux et parfois amplifient la méchanceté.

Quand une personne est « bashée » par d’autres sur Facebook où Twitter, si on n’en parle pas, ça s’éteint. Mais si vous avez un journaliste qui trouve cette polémique intéressante et qui en parle dans les médias, ça va la raviver. Au lieu de laisser mourir des polémiques qui concernent une poignée de personnes, des hommes de presse pour faire la promotion de leurs organes, reprennent ces posts dangereux dans les médias, elles deviennent alors incontrôlables et atterrissent souvent devant le juge.

Aller jusqu’à commanditer un documentaire pour détruire un homme compétent, utile au pays dans le seul but de l’empêcher d’exprimer ses capacités au bénéfice des sénégalais, voilà ce à quoi nous avons assisté. Des reality-shows sur des plateaux de télévision, de radios d’opposants où les gens viennent, en studio, raconter des bobards pour enfoncer le président ou son frère s’en sont suivis. En un moment donné, les sénégalais ont mordu à l’hameçon allant jusqu’à confectionner des T-shirt à l’effigie «400.000 ».

Mais comme le temps est le meilleur des juges, il a aujourd’hui mis tout à jour clairement, nettement, honnêtement et pertinemment comme il sait toujours le faire grâce au Tout puissant ALLAH. .

Aliou SALL est blanc comme neige, il a droit à tous les honneurs comme tout sénégalais honnête, compétent, patriote et travailleur. Avant d’être frère du président, il est d’abord sénégalais méritant, ayant fait des efforts considérables pour glaner des diplômes, traversé un long chemin qui lui a valu de l’expérience et tout Guédiawaye doit le soutenir en demandant à son Excellence le président Macky SALL de le rétablir dans ses droit. En homme juste et raisonnable, il le fera. Il faut que les chiens aboient mais que la caravane continue son chemin jusqu’à sa destination.

J’ai dit.

Malick Wade GUEYE, depuis Marseille.