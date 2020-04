Le Gabon pousse Aubameyang à quitter…Arsenal

Aubameyang doit quitter Arsenal selon le patron de la fédération gabonaise

Aubameyang doit trouver un nouveau club à sa mesure selon le président de la Fédération gabonaise de football. « Je ne dis pas qu’Arsenal n’est pas ambitieux. Mais Arsenal n’a pas d’ambitions aussi hautes que d’autres clubs en Europe. Si Pierre pouvait signer un contrat avec un club plus ambitieux, il y trouverait sûrement sa place », dixit Pierre-Alain Mounguengui, dans des propos rapportés ce samedi par ESPN. « Il faut qu’il continue de travailler pour attirer l’attention de plus grands clubs, poursuit le patron du ballon rond au Gabon. Pour l’instant, il est à Arsenal et il n’a rien gagné là-bas. Donc c’est une faillite collective. » Passé par Saint-Etienne et Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang évolue à Londres depuis janvier 2018.