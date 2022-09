Le gros mensonge d’Ahmed Aïdara…et la folie de Yewwi

Présidence de l’Assemblée…Quand Yewwi « insulte » les sénégalais

Les élections législatives du 31 juillet 2022 laissent toujours des traces dans la marche du pays. Un mois après ces élections, l’Assemblée nationale n’est toujours pas opérationnelle. Les députés nouvellement élus sont à la recherche d’un président. Les candidats qui veulent occuper ce poste stratégique ne manquent pas. Tout comme Benno Bokk Yakaar, la coalition Yewwi Askan Wi veut voir un de ses membres succéder à Moustapha Niasse comme deuxième personnage de l’état. Malheureusement, Khalifa Sall et ses camarades ont un candidat qui n’a pas sa place dans cette course.

La présidence de l’Assemblée nationale est l’objet de toutes les convoitises. Au sein de Yewwi Askan Wi, on cherche toujours un consensus pour trouver qui va représenter la coalition dans cette course. Le maire de Guédiawaye fait partie de cette liste candidats de Yewwi. Ahmed Aidara campe toujours sur sa position qui est de maintenir sa candidature au poste de président de l’Assemblée nationale. Sa candidature semble être tolérée par les leaders. Mais, bêtise ne peut être plus grande que de faire de l’animateur, le prochain président de la deuxième institution du pays.

Ahmed Aidara est le plus mauvais candidat au poste de président de l’Assemblée. Voilà l’une des personnes qui ont bénéficié des bonnes grâces des sénégalais pour devenir maire. La sanction, devenue une nouvelle mode dans notre pays, a hissé ce novice au plus haut sommet. Même dans son fief, il peine à fédérer toutes les forces de Yewwi autour de lui. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un de ses camarades s’en prenne à lui. Les partisans de Gakou sont les derniers à avoir soldé leur compte avec lui.

Guédiawaye regrette plus que jamais d’avoir voté pour lui. Il faut oser le dire, Ahmed Aidara ne peut gérer une mairie d’arrondissement. C’est uniquement sa présence sur la liste de Yewwi Askan Wi qui lui a permis de porter le titre d’honorable député. Alors quand on est béni par la providence on se croit tout permis. Mais ce qui lui échappe sûrement est que le président de l’Assemblée nationale est la deuxième personnalité de l’Etat. En cas d’empêchement, il succède au président de la République le temps d’organiser des élections. Alors, il ne sera sûrement pas celui qui va occuper ce poste.

Le « mensonge » stratégique d’Ahmed Aidara

Politiquement, Ahmed Aidara n’a pas les bagages nécessaires pour ce post. Par respect à l’intelligence des sénégalais, le maire de Guédiawaye ne devrait pas se lancer dans ce combat perdu d’avance. Mais dans la politique sénégalaise, il est permis au fou de rêver. Alors Ahmed, qui est dans ses délires, prétend bénéficier du soutien de quatre députés de Benno Bokk Yakaar. Toujours selon lui, il aurait tout finalisé pour que ces députés membres du Parti Socialiste (PS) votent pour lui.

Mais cette déclaration largement partagée par la presse est loin de refléter toute la vérité. C’est une déclaration stratégique pour créer le vide autour de sa candidature et semer le doute dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. En faisant une telle révélation, Ahmed Aidara ne fait que montrer l’impertinence de sa candidature au poste de président de l’Assemblée. Dans un pays sérieux, le maire Guédiawaye n’aurait même pas eu une place à l’hémicycle.

La situation qui prévaut actuellement au sein de Yewwi démontre clairement que cette coalition ne fera pas mieux que Benno à l’Assemblée. En attendant de savoir ce qu’il en sera, Dethie Fall et Cie doivent éviter de manquer de respect à l’intelligence des sénégalais qui ont voté pour eux. Ils ont été amenés à l’Assemblée pour une rupture. Et cette rupture doit commencer par sortir Ahmed Aidara de la course pour la présidence de l’Assemblée…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru