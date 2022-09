Le trio d’opposants chargé de « neutraliser » Sonko…en 2024

S’il y a un domaine qui fonctionne toute l’année au Sénégal, c’est bien la politique avec les mêmes acteurs politiques, Macky Sonko, Karim Wade, Khalifa Sall et Bougane. Il est rare, voire impossible, de faire le tour du pays sans entendre parler de politique et de ces acteurs précités. Après les élections locales et législatives, le focus est fait sur une nouvelle bataille électorale qui aura lieu dans dix-huit mois, la présidentielle. Ces joutes électorales auront la particularité de voir le président sortant ne pas participer aux élections. Alors la question à se poser est de savoir qui va faire face à Ousmane Sonko en 2024 ? La réponse se trouve au sein de l’opposition.

Sauf retournement de dernière minute, l’élection présidentielle aura lieu en février 2024. Elle verra de grands noms se disputer le fauteuil de Macky Sall. Mais l’actuel locataire du Palais ne fera pas partie de la course. Si on s’en tient à la Constitution sénégalaise, le chef de l’Etat est à son second et dernier mandat. Face à l’absence de Macky, le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) semble avoir le vent en poupe. Ousmane Sonko se voit déjà sur le trône. Mais il ne devrait pas crier victoire de sitôt.

Même si Macky Sall ne participe pas à l’élection de 2024, Sonko aura face à lui de redoutables adversaires. Et ces derniers ont fini de marquer leur empreinte sur l’électorat sénégalais. Cette bataille de l’opposition contre l’opposition sera l’attraction de la présidentielle. Le premier adversaire que le maire de Ziguinchor aura devant lui est Bougane Guèye Dany. A travers son slogan “Tekki Jotna”, le leader du mouvement Gueum Sa Bopp se projette déjà pour 2024

Même s’il a été écarté des dernières élections, Bougane demeure un opposant dans l’âme. On se souvient que lors de la campagne pour les législatives, il a battu campagne pour l’opposition. Un acte qui avait rabattu le caquet à toutes ces personnes qui le taxait d’apprenti du Macky. A travers sa tournée contre le troisième mandat du chef de l’Etat, le PDG du groupe D-Média a envoyé un signal fort à la mouvance présidentielle. Cet homme qui incarne la politique sociale à l’état pur, sera un véritable obstacle devant Ousmane Sonko. Car les sénégalais se rappellent toujours des actes concrets qu’il a posés pour améliorer leur condition de vie.

En dehors de Bougane, Karim Wade vient s’ajouter à la liste des potentiels candidats pour la présidentielle. Le fils de l’ancien président Wade semble disposer à faire son retour dans le paysage politique. D’ailleurs, il demande à ces hommes de préparer son retour après un long exil doré. Son come-back ne fera que chambouler les plans de Sonko. Même s’il a préféré s’exiler que de venir faire face à Macky Sall, l’ancien ministre du ciel et de la terre bénéficie toujours du soutien d’une bonne partie des libéraux et de la coalition Wallu.

Ajoutée à la notoriété de son père, il fera un véritable opposant devant le leader de Pastef. Mais pour qu’une telle chose puisse aboutir, il lui faudrait bénéficier des bonnes grâces du président Macky Sall. Selon de nombreux analystes, le locataire du Palais pourrait lui accorder l’amnistie dans l’unique but de freiner Sonko. Alors dans ce cas de figure, Macky sera obligé d’en faire de même avec Khalifa Sall condamné dans l’affaire de la caisse d’avance.

En effet, même s’il manœuvre en silence, Khalifa Sall sera bien candidat pour 2024. En tout cas, ses souteneurs ont déjà commencé à battre campagne pour lui. Et s’il fait partie de la course, Sonko devra batailler avec un de ses amis avec qui il partage la même coalition. Et Khaf a un atout dont ne dispose pas Sonko. Barthélemy Dias est l’arme fétiche de Khalifa. À lui tout seul, Dias-fils a réussi à gagner Dakar deux fois de suite. Avec un tel allié, Khaf a toutes ses chances en 2024. Mais tout comme Karim, sa candidature dépend de Macky…

Quoiqu’il en soit, l’élection de 2024 ne sera pas une partie de plaisir pour Ousmane Sonko. Il lui faudra plus que le soutien de certains jeunes pour avoir le fauteuil de Macky. Les adversaires qu’il aura devant lui se valent les uns les autres. Mais le patriote en chef a toujours réussi à s’extirper de situation difficile. Reste à savoir s’il échappera à la bataille de l’opposition contre opposition ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru