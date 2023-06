Le journaliste Biguine Gueye «déchire» la tribune de ses confrères et les taxe de…

Ce groupuscule de journalistes politiciens est un danger pour la République

« Le journalisme, c’est le contact et la distance. » Partant de cette devise de Hubert Beuve Méry, il devient facile de disqualifier ces petits journalistes politiciens très nihilistes, malhonnêtes et nostalgiques d’un pouvoir nouveau sur lequel ils espèrent assouvir leur libido d’avides de prébendes. Les voilà qui, un beau matin, signent une étrange pétition pour, selon leurs mots, se dresser contre une éventuelle candidature du président Macky Sall à la présidentielle de 2024. Leur incohérence et leur partialité qui violent avec flagrance les principes élémentaires de la déontologie disqualifient de facto ces tordus d’une époque révolue. Ils n’ont rien, absolument rien compris. Pis, ils dansent plus vite que la musique.

Cette petite centaine laborieusement concoctée de disciples de Tartuffe. Qui leur a dit d’ailleurs que Macky Sall sera candidat à l’élection présidentielle de 2024? Et si celui-ci était candidat, le droit ne le lui permet-il pas? Qui leur dit, à ces journaleux, qu’il y aura élection en février 2024? Il faut qu’ils arrêtent, ces nigauds. Ils sont incapables de mettre une quelconque pression à l’actuel chef de l’État sénégalais. Macky Sall ne saurait être perturbé par ces militants de Pastef du violent et sanguinaire Ousmane Sonko, ce dictateur en herbe qu’ils n’ont même pas la capacité de démasquer malgré ses innombrables limites en beaucoup de domaines. « Un dirigeant, un leader, le vrai, c’est d’abord un grand rassembleur, un homme de paix avec en bandoulière le souci de la sauvegarde des acquis démocratiques dont le grand Sénégal a hérités. » Postulait l’expérimenté Moustapha Niass lors d’une session de l’Assemblée nationale.

Ces faux journalistes et vrais politiciens doivent « rentrer leur queue » et s’y asseoir. Le peuple mûr du Sénégal sait distinguer la bonne graine de l’ivraie. Jamais ils n’arriveront à leur fin, ces petits prétentieux d’une hallucinante jalousie qui font dans le voyeurisme et le populisme pour survivre. Est révolu le temps de la désinformation et de l’intoxication. Ils le savent très bien d’ailleurs. Leur projet de faire basculer notre pays dans le chao est donc mort né, tué dans l’oeuf par les Sénégalais qui préfèrent la compétence dans la culture de la paix vers l’émergence que l’incompétence doublée d’un souhait de mettre le Sénégal à la disposition de forces occultes et de lobbies étrangers très dangereux prêts à faire main basse sur nos ressources pétrolières et gazières. Nous refusons!

Et nous nous dresserons contre ces périlleux Hommes de médias avec lesquels nous avons fait la même excellente école de journalisme qui nous a tout appris sauf ce comportement indigne qui les caractérisent aujourd’hui face à Macky Sall et son régime qui ont tout apporté à notre chère Nation. Ils sont petits pour décider du sort de ce pays, minuscules pour mettre la pression sur l’homme serein, calme, pondéré et imperturbable qu’est son actuel chef de l’Éxecitif. Enfin un conseil chers confrères et consœurs : si vous voulez faire la politique, foutez le camp des rédactions et venez nous trouver sur le terrain, nous qui ne pratiquons pas le journalisme pour assumer notre choix sur le président Macky Sall ! Vous n’êtes qu’un danger pour la République et nous vous mettrons hors d’état de nuire !

Mamadou Biguine Gueye

Journaliste diplômé du Cesti

Direction du patrimoine culturel

Coordonnateur du mouvement « Malaw »