Le lutteur Ama Baldé arrêté par la BR de Keur Massar

Au lendemain de son accueil triomphal à Pikine lors de son retour de France où il s’était réfugié, Ama Baldé vient d’être cueilli par la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, selon des informations exclusives de Seneweb.

Le lutteur a été arrêté dans le cadre d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du 1er cabinet près le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Une fois dans les locaux de la BR, Ama Baldé sera vraisemblablement placé en garde à vue, dans l’attente de sa conduite devant le magistrat instructeur, prévue après la Tabaski.

Les faits remontent au mois de mai 2025 où le nommé Julo, neveu du lutteur Amadou Baldé dit « Ama », avait été cité dans une affaire d’agression. D’après la plainte de la victime, sa moto et sa chaîne lui avaient été dérobées.

C’est dans ce contexte que les policiers du commissariat d’arrondissement de Pikine s’étaient rendus au domicile de la famille Baldé afin de remettre une convocation au suspect Julo surpris en train de fumer du chanvre indien dans le salon. Ama Baldé et son frère ainé Pathé Baldé s’étaient opposés à l’interpellation de leur neveu. Le lutteur en était même venu aux mains avec un adjudant de police.

Profitant de la confusion, Julo avait pris la fuite. La perquisition de sa chambre avait permis la saisie de quatorze cornets de chanvre indien et d’une paire de ciseaux. Avant l’arrivée des renforts, les deux frères avaient également quitté le domicile familial.

L’adjudant, chef de l’opération policière, s’en était sorti avec une blessure légère à la main. Un certificat médical avait attesté une incapacité temporaire de travail de sept jours.

Malgré l’interdiction de sortie du territoire national émise contre lui, Ama Baldé avait réussi à quitter le Sénégal pour se réfugier en France.

C’est hier mardi que le lutteur, accompagné d’un célèbre avocat, est rentré au pays, accueilli en héros par une foule d’inconditionnels.

Son frère ainé, Pathé Baldé, avait été interpellé par la police devant l’Arène nationale. Le procureur Saliou Dicko avait alors sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.

Source : RFI