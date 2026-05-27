Escroquerie au visa : le chanteur religieux Ass Dione

Le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a rendu son verdict dans l’affaire impliquant le chanteur religieux Ass Dione, poursuivi pour escroquerie au visa.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 22 mai 2026 par le procureur Saliou Dicko, le prévenu a été jugé en flagrant délit ce mercredi.

À l’issue de l’audience, Ass Dione a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il a été condamné à six mois d’emprisonnement, dont un mois ferme, selon des informations judiciaires.

Les faits remontent à une plainte déposée par deux candidats à l’émigration, qui affirment avoir versé la somme de 2 300 000 FCFA en échange d’une promesse de visa vers les États-Unis via le Nicaragua.

L’enquête a établi que l’engagement de délivrance de visa n’a pas été respecté, conduisant à des poursuites pour escroquerie.

Selon les éléments du dossier, le mis en cause aurait reconnu les faits lors de son audition et s’était engagé à rembourser les victimes.